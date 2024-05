Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Martin Heer.

9:49 Uhr Kommunalwahl sei nicht inklusiv, kritisieren Behindertenverbände Über die anstehende Kommunalwahl haben wir bereits gesprochen. Warum diese vor allem Sehbehinderte vor Herausforderungen stellt, hat mein Kollege Christoph Schöneberger recherchiert. Das Problem: Bei den meisten Wahlen können sehbehinderte Menschen mit Hilfe einer Schablone teilnehmen. In diese sind Löcher eingestanzt, die helfen, das Kreuz zu setzen. Das zu erstellen sei ein enormer Aufwand - und für die Kommunalwahlen nicht zu leisten, erklärt Wolfgang Heiler vom Blinden- und Sehbehindertenverband. Denn für jede Kommune bräuchte es eine andere Schablone. Er fordert stattdessen elektronische Geräte in den Wahlkabinen: Krautheim Barrierefreiheit im Grunde nicht gewährleistet Behindertenverbände kritisieren: Kommunalwahl ist nicht inklusiv Kommunalwahlen sind grundsätzlich komplizierter als andere Wahlen. Auf Menschen mit Behinderung kommen aber zusätzliche Herausforderungen zu - vor allem auf Sehbehinderte. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

9:29 Uhr Fußball-EM kostet Austragungsorte Millionen Noch etwas mehr als einen Monat, dann beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Zu den zehn Austragungsorten gehört auch Stuttgart - und diese Austragung kostet die Städte eine Millionensumme im insgesamt dreistelligen Bereich. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben. Ausgegeben wird das Geld etwa für die Sicherheit, für Fan-Zonen und Personal. Stuttgart veranschlagt rund 38 Millionen Euro. Die Ausrichtungsstädte sehen das Sportereignis dennoch als Chance, etwa durch die Einnahmen, wenn Hunderttausende Fans angereist kommen, um die Spiele zu verfolgen. Sendung am Di. , 7.5.2024 9:00 Uhr, SWR Kultur Nachrichten

9:01 Uhr Streit um Rauchschwaden aus Grill-Restaurants So lecker frisch gebrutzelter Kebap oder Paprika vom Grill auch sein mögen: Die Rauchschwaden der Restaurants hüllen nicht selten den Mannheimer Marktplatz ein. Dort gibt es besonders viele von ihnen. Nachdem sich Anwohner beschwert hatten, hatte der Gemeinderat 2021 das Grillen auf Holzkohle oder mit Gas untersagt. Geändert hat sich seitdem wenig, denn die Betreiber haben gegen die Stadt geklagt. Heute beschäftigt sich der Verwaltungsgerichtshof damit. Die Argumente beider Seiten werden in diesem Artikel zusammengefasst: Mannheim Entscheidung am Verwaltungsgerichtshof Rauch auf Marktplatz: Grill-Restaurants klagen gegen die Stadt Mannheim Der Verwaltunghsdgerichtshof Mannheim entscheidet über eine Klage gegen die Stadt. Die hatte Restaurants das Grillen am Marktplatz verboten.

8:38 Uhr "Neckars-Ulm"? Falsch getrennter Ortsname sorgt für Aufsehen Kann ja mal passieren: Dass der Ortsname von Neckarsulm (Kreis Heilbronn) auf einem Verkehrsschild für eine Umleitung falsch getrennt wurde, sorgt derzeit auf Facebook für einige Kommentare. "Neckars-ulm" steht auf dem besagten Schild, von dem ein Foto auf der Social Media-Plattform hochgeladen wurde. Eigentlich müsste es jedoch "Neckar-Sulm" sein. Denn der Name der Stadt bezieht sich auf die beiden Flüsse, die durch sie fließen: Neckar und Sulm. Manche Userinnen und User finden das ziemlich unglücklich, andere nehmen es mit Humor: "Da kann man ja gleich Ulmleitung schreiben", schreibt eine Person. SWR Christine Rotter Sendung am Mo. , 6.5.2024 17:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn

8:06 Uhr Sophia und Noah sind die beliebtesten Vornamen in BW Es hat sich wenig verändert im Spitzen-Ranking der Kindernamen: Noah und Sophia lautete 2023 die Wahl der meisten Eltern in Baden-Württemberg, wie schon im Jahr zuvor. Erstellt wird die Liste von der Gesellschaft für deutsche Sprache. Auf den weiteren Plätzen folgen bei den Mädchen Emma, Emilia, Mia und Lina. Bei den Jungs sind es Leon, Mateo, Luka und Elias. Für die Liste wurden bundesweit die Daten von Standesämtern und Geburtenkliniken zusammengetragen, die nach Angaben der Herausgeber mehr als 90 Prozent aller im vergangenen Jahr vergebenen Vornamen erfassen. Sendung am Di. , 7.5.2024 8:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

7:58 Uhr Die Kommunalwahl steht an - Wie funktioniert die Briefwahl? Bleiben wir beim Thema Wahlen: Falls ihr bei der anstehenden Europa- und Kommunalwahl am 9. Juni nicht im Wahllokal wählen könnt oder wollt (weil ihr beispielsweise an dem Tag im Urlaub seid), könnt ihr auch per Brief eure Stimme abgeben. Wie ihr die Briefwahl beantragen könnt und was die Vor- und Nachteile sind, haben wir euch hier zusammengefasst. Oder ihr schaut euch in aller Kürze das Erklärvideo an, das meine Kollegin Katharina Fuß für euch erstellt hat:

7:47 Uhr Bundesweiter Aktionstag zu Straftaten gegen Politiker gefordert Heute treffen sich die Innenminister der Bundesländer zu einer Sondersitzung. Dort will Baden-Württembergs Vertreter Thomas Strobl (CDU) einen bundesweiten Aktionstag zu Straftaten gegen Politiker vorschlagen. Dieser solle noch vor der Kommunal- und Europawahl am 9. Juni stattfinden. Anlass für die Sondersitzung ist der Angriff auf den SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke, der am Freitag in Dresden beim Aufhängen von Wahlplakaten von vier jungen Männern zusammengeschlagen wurde. Gefühlt vergeht kein Tag ohne neuen Fall: Wie die Polizei in Ludwigsburg gestern mitteilte, sind zwei Mitglieder der AfD in der Nacht zum Sonntag beim Anbringen von Wahlplakaten in Hemmingen (Kreis Ludwigsburg) beleidigt und bedroht worden. Auch in Mannheim wurden jüngst Politiker beim Plakatieren bedroht. Video herunterladen (57,4 MB | MP4)

7:41 Uhr TÜV muss Aufzug stilllegen, weil Wildpinkler ihn zerstört haben Vielleicht legt ihr euer Frühstücksbrot kurz zur Seite oder überspringt diesen Eintrag, denn es wird etwas unappetitlich: In einem Parkhaus in Ellwangen (Ostalbkreis) musste der TÜV einen Aufzug stilllegen, weil zu viele Menschen ihn als Urinal missbraucht hatten. Durch das Urin ist er mittlerweile so verrostet, dass er nicht mehr benutzt werden kann. Dabei gibt es nur 15 Meter weiter weg eine öffentliche Toilette. Ein Ersatz für den Aufzug soll kommen, wahrscheinlich aber erst im kommenden Jahr. Die Kosten dafür: Etwa eine viertel Million Euro. Audio herunterladen (363 kB | MP3)

7:32 Uhr Die aktuelle Verkehrslage in Baden-Württemberg Etwas Geduld braucht ihr derzeit auf der B29 Stuttgart Richtung Aalen an der Baustelle bei Essingen – hier steht ihr derzeit bis zu 25 Minuten im Stau. Der Verkehr stockt außerdem auf der A8 München Richtung Stuttgart zwischen Wendlingen und Stuttgart-Plieningen auf fünf Kilometern. Falls ihr mit der Bahn unterwegs seid: Denkt daran, dass in der Region Stuttgart die Bahnlinie S2 zwischen Filderstadt und Vaihingen heute bis 17 Uhr ausfällt. Grund sind Reparaturarbeiten an einem Stellwerk, ein Busverkehr ist ersatzweise eingerichtet. Alle weiteren aktuellen Meldungen für eure Strecke findet ihr jederzeit hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:19 Uhr "Leuchtendes Beispiel" oder "undemokratisch"? Eure Meinungen zu Würth Dieses Thema hat euch sichtlich bewegt: Fast 2.000 Kommentare habt ihr uns auf Instagram und Facebook zum Unternehmer Reinhold Würth und seinem Brief gegen die AfD geschrieben. Im März hatte dieser an seine 25.000 Mitarbeitenden appelliert, sich gegen die Partei zu positionieren. Das habe sein Unternehmen mit Sitz in Künzelsau (Hohenlohekreis) einen Millionen-Umsatz gekostet, hatte er nun dem "Handelsblatt" gesagt. In den Kommentaren bekommt er überwiegend Zustimmung von euch: "Haltung kostet. Danke für dieses leuchtende Beispiel!", schreibt eine Person. "Respekt vor Unternehmen, die sich das trauen, auch wenn sie […] einen Teil des wirtschaftlichen Erfolgs einbüßen", heißt es von einer weiteren. Andere sehen es kritischer und schreiben etwa, es sei "absolut undemokratisch, wenn man […] seinen Mitarbeitern nahelegt, wen sie wählen oder nicht wählen sollen." Wie steht ihr zu dem Thema? Diskutiert gerne mit:

7:11 Uhr Land schafft Stellenpool für Menschen mit schweren Behinderungen Das Land muss fünf Prozent seiner Stellen in den Ministerien an Menschen mit schweren Behinderungen vergeben. Doch seit Jahren verfehlt Baden-Württemberg diese Quote. Ein neuer Stellenpool soll Abhilfe schaffen, so steht es in einer Kabinettsvorlage, die dem SWR vorliegt. Demnach sollen im Lauf von drei Jahren insgesamt 100 Stellen für Menschen mit schwerer Behinderung entstehen. Diese Stellen sollen auf die Ministerien verteilt werden. Die Ministerien müssen sie nicht selbst finanzieren. Das Land hat dafür knapp acht Millionen Euro eingeplant.

6:45 Uhr Kommunen in BW drohen Land mit Klage Angesichts der Finanzmisere drohen die Kommunen in Baden-Württemberg dem Land wegen mangelnder Unterstützung mit Klagen. Wenn das Land sich nicht bewege, werde man nicht davor zurückschrecken, "auch mal zu klagen", sagte Joachim Walter, Präsident des Landkreistags, gestern. Es gehe nicht an, dass das Land Städten, Gemeinden und Kreisen etwa im Schulbereich weitere Aufgaben zuweise und diese nicht komplett finanzieren wolle. Video herunterladen (30,4 MB | MP4)

6:38 Uhr Mann bei Heilbronn soll staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet haben Am Freitag wurde ein Mann in Bad Friedrichshall bei Heilbronn von der Polizei angeschossen. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt auf SWR-Anfrage mitgeteilt, dass dieser eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet haben soll. Für die Vorbereitungen soll er vorgehabt haben, ins Ausland zu reisen - wohin genau und zu welchem Zweck, wollte ein Behördensprecher nicht sagen. Bei einer Durchsuchung soll er gezielt ein Messer auf einen Polizisten geworfen und mit zwei weiteren auf ihn zugelaufen sein. Daraufhin schoss einer der Beamten auf ihn. Der Beschuldigte sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Bad Friedrichshall Staatsanwaltschaft: "Schwere staatsgefährdende Gewalttat" Angeschossener Mann aus Bad Friedrichshall soll Terrorakt vorbereitet haben Der Mann, der in Bad Friedrichshall von der Polizei angeschossen worden ist, soll eine "schwere staatsgefährdende Gewalttat" vorbereitet haben. Ansatzpunkt ist eine Reise ins Ausland. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Di. , 7.5.2024 6:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:16 Uhr Fluglärm: Kommission stimmt gegen neue Abflugroute Welches Geräusch geht euch denn so richtig auf die Nerven? Bei einigen Menschen in der Region Stuttgart lautet die Antwort ganz klar: Fluglärm. Im Streit um eine neue Abflugroute am Stuttgarter Flughafen hat sich die Fluglärmkommission nun mit knapper Mehrheit gegen die neue Strecke entschieden. Diese neue Route wurde bis zum Februar ein Jahr lang getestet. Sehr zum Missvergnügen der Gemeinden Nürtingen, Wolfschlugen, Denkendorf, Neuhausen und Aichtal (alle im Kreis Esslingen), die dadurch auf einmal vom Lärm betroffen waren. Wie es nun weitergeht, bleibt aber unklar, denn die Entscheidung der Kommission ist nicht bindend. Die trifft letztlich das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung per Rechtsverordnung. Sendung am Di. , 7.5.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:11 Uhr Das wird heute wichtig Der Wahl-O-Mat zur Europawahl geht heute an den Start. Das von der Bundeszentrale für politische Bildung organisierte Online-Angebot soll bis zum Wahltermin am 9. Juni als Hilfe für die Wahlentscheidung dienen. Vor dem Verwaltungsgericht in Stuttgart fällt heute wohl die Entscheidung, wer die Mehrkosten am Bahnprojekt Stuttgart 21 tragen muss. Seit Monaten streitet die Deutsche Bahn darüber mit dem Land Baden-Württemberg, der Stadt Stuttgart und dem Flughafen Stuttgart. Sie fordert, dass sich die Projektpartner an möglichen Kosten von bis zu 11,8 Milliarden Euro beteiligen. Heute findet die Landespressekonferenz zusammen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Gesundheitsminister Manfred Lucha (beide Grüne) statt. Unter anderem wird es dabei um die Modernisierung und Digitalisierung in der Pflege gehen.

6:08 Uhr Wechselhaftes aber wärmeres Wetter in Baden-Württemberg Den Regenschirm solltet ihr heute vor allem im südlichen Teil Baden-Württembergs nochmal einpacken - hier kommt es immer wieder zu Schauern und es werden lediglich um die 14 Grad erwartet. Der Norden des Landes startet gebietsweise recht trocken in den Tag. Teilweise zeigt sich sogar mal die Sonne. Dabei bleiben die Temperaturen am Vormittag frisch mit maximal 10 Grad. Im Laufe des Nachmittags wechseln sich dann Sonne und Regen ab und es wird deutlich wärmer. In Mannheim und am Oberrhein sind bis zu 19 Grad möglich. Ab Mittwoch setzen sich dann die Hochdruckgebiete im ganzen Land immer mehr durch. Es wird deutlich trockener und wärmer. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (41,9 MB | MP4)

6:04 Uhr Schreckmoment: Flieger nach Frankfurt landet in Stuttgart Einen kurzen Schreckmoment hatten wohl die Passagiere einer Lufthansa-Maschine auf dem Weg vom italienischen Bologna nach Frankfurt am Main gestern Abend erlebt. Wegen eines ungewöhnlichen Geruchs an Bord musste das Flugzeug am Montagabend in Stuttgart statt in Frankfurt landen. Es habe aber keinen offenen Brand und keinen Rauch gegeben, so eine Sprecherin des Flughafens. Der Grund für den Geruch sei vermutlich ein technisches Problem gewesen. Die Passagiere blieben unverletzt. Stuttgart Lufthansa-Maschine kam aus Bologna Geruch durch defekten Abluft-Ventilator: Flugzeug landet in Stuttgart Aufregung am Montagabend: Ein Lufthansa-Flugzeug landet außerplanmäßig auf dem Airport in Stuttgart. Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften ist in kurzer Zeit vor Ort. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg