9:53 Uhr Medienberichte: War Ulm Ziel möglicher Terror-Ziele? Haben islamistische Terroristen in Ulm mögliche Terror-Ziele erkundet? Laut Nachrichtenmagazin Focus und der "Südwest Presse" hat der Bayerische Staatsschutz Hinweise darauf. Anfang April sollen demnach vier mutmaßliche arabische Terroristen mit einem Zug nach Ulm gefahren sein. Drei von ihnen stiegen aus, einer fuhr weiter nach München. Nach einer Vorwarnung französischer Sicherheitsbehörden wurde das Trio in Ulm von der Bundespolizei beobachtet. Die Männer sollen öffentliche Gebäude, darunter eine Klinik, Parkhäuser sowie die Fußgängerzone und Kreuzungen fotografiert haben. Wie es in den Berichten heißt, handeln die Männer im Auftrag des iranischen Geheimdienstes. Ob Ulm tatsächlich im Visier von Terroristen ist, dazu wollte sich das Landeskriminalamt auf Anfrage der "Südwest Presse" nicht äußern. Sendung am Mo. , 6.5.2024 9:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm

9:41 Uhr Blick über den Tellerrand: 100.000 Zivilisten sollen Rafah verlassen Bereits seit Monaten war bekannt, dass Israel eine Bodenoffensive in Rafah im südlichen Gazastreifen plant. Nun hat das israelische Militär nach eigenen Angaben die Einwohnerinnen und Einwohner dazu aufgefordert, die östlichen Teile der Stadt zu verlassen und sich in ein in der Nähe eingerichtetes "humanitäres Gebiet" zu begeben. Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant sieht keine Alternative zu einem Militäreinsatz Israels in der Stadt. Galants Büro teilte am Montag mit, der Verteidigungsminister habe dies in einem Telefonat seinem amerikanischen Amtskollegen Lloyd Austin gesagt. Die USA lehnen eine solche Offensive klar ab, solange Israel nicht plausibel darstellen kann, wie es zuvor Hunderttausende Binnenflüchtlinge in Sicherheit bringt. Lage im Gazastreifen Israels Armee fordert Zivilisten auf, Rafah zu verlassen Ist das die Vorbereitung auf die Bodenoffensive? Israel hat Zivilisten in Rafah dazu aufgerufen, die Stadt zu verlassen. Betroffen sind demnach etwa 100.000 Menschen im Süden des …

8:54 Uhr "Schweigekilometer" eröffnet: Eine Gedenkstrecke für verunglückte Motorradfahrer Beim Helbingfelsen auf der B500 oberhalb von Baden-Baden ist am Samstag ein "Schweigekilometer" eröffnet worden. Die Strecke gilt als besonders gefährlich für Motorradfahrer. Die Gedenkstrecke wird durch schwarze Hinweisschilder markiert. Sie zeigen den Bikergruß - eine Faust mit ausgestrecktem Zeige- und Mittelfinger. Initiiert wurde der "Schweigekilometer" unter anderem von Maximilian Hillert, der selbst vor einigen Jahren einen Motorradunfall hatte: Schweigekilometer auf der SchwarzwaldhochstraßeAuf der Schwarzwaldhochstraße bei Baden-Baden ist der landesweit erste und einzige sogenannte Schweigekilometer eröffnet worden. Er soll an verunglückte Motorradfahrende erinnern.Posted by SWR Aktuell on Sunday, May 5, 2024

8:27 Uhr Eskalierte 1. Mai-Demo in Stuttgart löst weitere Demo aus Nachdem am 1. Mai eine Demonstration in der Stuttgarter Innenstadt eskaliert war, hat ein Bündnis linker Gruppen namens "Revolutionärer 1. Mai" am Wochenende erneut in Stuttgart demonstriert. 200 Menschen sollen an der Demo teilgenommen haben. Zu dem Bündnis hinter der Demo zählt unter anderem die Deutsche Kommunistische Partei und die Gruppe "Revolutionäre Jugend Stuttgart". Die Kundgebung habe sich gegen Polizeigewalt gerichtet, hieß es in einer Mitteilung. Laut Polizei ist dabei alles ruhig geblieben. Anders ging es am 1. Mai zu, als es zu zahlreichen Verletzten und Festnahmen gekommen war. Seitdem beschuldigen sich Polizei und Demonstrierende gegenseitig, verantwortlich für den Konflikt zu sein. Die Veranstalter der Demo vom 1. Mai hatten bereits vor einigen Tagen angekündigt, gegen den Polizeieinsatz klagen zu wollen. Stuttgart Demo zum 1. Mai in Stuttgart 167 vorläufige Festnahmen: Situation zwischen Demonstranten und Polizei eskaliert In Stuttgart ist am 1. Mai eine Demonstration eskaliert. Laut Polizei griffen die Demonstrierenden unvermittelt an. Die Veranstalterin beschuldigt dagegen die Einsatzkräfte. 10:00 Uhr SWR4 am Donnerstag SWR4 Eine weitere Demonstration gegen Polizeigewalt zog am Samstag vom Stuttgarter Hauptbahnhof bis zum Rotebühlplatz. Rund 50 Demonstrierende forderten "Gerechtigkeit für Lamin Touray!" Auslöser war der Tod des Gambiers Lamin Touray. Er starb am Karsamstag durch mehrere Schüsse bei einem Polizeieinsatz im niedersächsischen Nienburg. Sendung am Mo. , 6.5.2024 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart

8:12 Uhr SSV Ulm-Torhüter feiert Meisterschaft - und die Geburt seines Sohnes Der Fußball erzählt manchmal ganz besondere Geschichten: Der SSV Ulm ist nach seinem Aufstieg aus der Regionalliga in diesem Jahr nicht nur durch die 3. Bundesliga marschiert und verdient Meister geworden. Es gab noch einen weiteren Grund zum Feiern. Bei der Party am Wochenende, bei der die Fußballfans zusammen mit den Spielern des SSV Ulm feierten, fehlte zunächst der Torwart: Christian Ortag. Der 29-Jährige war direkt nach dem Spiel ins Krankenhaus und in den Kreißsaal geeilt. Denn neben dem Aufstieg konnte er obendrein noch die Geburt seines zweiten Sohnes feiern. Hier gibt es nochmal die emotionalen Reaktionen der Spieler und des Trainer-Teams nach dem Aufstieg: Sendung am Mo. , 6.5.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm

Am Montagmorgen haben sich auf den Straßen in Baden-Württemberg bereits einige Staus gebildet. Der aktuell längste Stau zieht sich auf der A5 zwischen Karlsruhe und Basel. Zwischen Herbolzheim und Teningen staut es sich sieben Kilometer. Auf der A5 zwischen Walldorf und Bruchsal sind es drei Kilometer Stau. Länger müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer auch auf der A8 zwischen München und Stuttgart gedulden. Zwischen Wendlingen und Plieningen ist der Stau fünf Kilometer lang.

7:16 Uhr Hitlers Führerbunker auf dem Kniebis - Forschende haben noch viele Fragen Forschungsteams aus Deutschland und Frankreich haben sich zu einer zweitägigen Spurensuche im Nordschwarzwald getroffen: Sie tauschten sich darüber aus, was im Sommer 1940 im Führerhauptquartier von Adolf Hitler auf dem fast 1.000 Meter hohen Kniebis im Nordschwarzwald (Kreis Freudenstadt) passiert sein könnte. Hier verbrachten Hitler und seine nationalsozialistische Führungselite, darunter auch Propagandaminister Joseph Goebbels und SS-Chef Heinrich Himmler, im Juni 1940 mehrere Tage. Das Quartier "Tannenberg" war eines von acht Führerhauptquartieren im Dritten Reich und das einzige in Baden-Württemberg. Heute sind nur noch ein paar überwucherte Steine übrig geblieben, auch gibt es keine Protokolle über das Treffen seinerzeit. Als Hitler den Nordschwarzwald besuchte, war Frankreich gefallen und Paris erobert. "Es ist gesichert, dass Hitler hier an seiner Siegesrede über Frankreich arbeitete", erklärt Friedrich Wein, der einmal im Jahr Besuchergruppen durch die Ruinen führt.

7:12 Uhr Kinder stürzen durch Dach: Polizei ermittelt Die Polizei hat nach einem Unfall in Remshalden (Rems-Murr-Kreis), bei dem Kinder durch das Dach einer Turnhalle gestürzt waren, die Ermittlungen aufgenommen. Bislang liegen der Polizei keine Hinweise darauf vor, dass es an dem Gebäude eine Sicherheitslücke gegeben haben könnte, sagte der Polizeisprecher. Vier Kinder waren am Samstagabend schwer verletzt worden, nachdem sie auf das Dach einer Turnhalle geklettert waren. Sie stürzten dann durch ein Oberlicht der Halle etwa acht Meter in die Tiefe. Laut der Polizei schweben die Kinder nicht in Lebensgefahr. Remshalden 13-Jährige schwer verletzt Nach Sturz von Kindern durch Hallendach: Remshalden verspricht Aufarbeitung In Remshalden (Rems-Murr-Kreis) sind am Samstagabend Kinder auf das Dach einer Sporthalle gestiegen. Sie stürzten durch eine Fensterscheibe acht Meter tief auf den Hallenboden. 10:00 Uhr SWR4 am Montag SWR4 Sendung am Mo. , 6.5.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart

Das war's erstmal mit dem sonnigen Wetter. Zum Wochenstart wird es in Baden-Württemberg nass und ungemütlich. Der Himmel ist häufig bewölkt und oft regnet es. Tagsüber steigen die Temperaturen auf bis zu 12 Grad am Titisee und bis maximal 18 Grad am Bodensee. Freundlicher wird es erst wieder zum Feiertag hin. Am Donnerstag wird es trockener und bis zu 22 Grad warm.

6:48 Uhr Deutschlandticket nur noch digital - das sorgt für Kritik Wer kein Smartphone hat und ein 49-Euro-Ticket kaufen möchte, hat Pech gehabt - könnte man sagen. Denn seit dem Jahreswechsel gibt es das Ticket nicht mehr in Papierform. Doch auch für jene, die kein Smartphone haben, gibt es eine Alternative: Die meisten Verbände in Baden-Württemberg bieten eine elektronisch kontrollierbare Chipkarte an. Für die Verbände bedeutet das jedoch mehr Aufwand und mehr Kosten. Zudem muss auch die Chipkarte häufig digital bestellt werden. Manche Verbände bieten sie in den Filialen an, aber an kleineren Bahnhöfen fehlt diese Option. Gerade für ältere Menschen, die oft keinen Zugang zum Internet haben oder dort nicht so sicher unterwegs sind, ist das ein Problem, wie der Landesseniorenrat in Baden-Württemberg kritisiert. Auch der Fahrgastverband PRO BAHN bemängelt die wachsende Abhängigkeit von Smartphones für Bahnreisende. Baden-Württemberg Ein Jahr 49-Euro-Ticket Digitales Deutschlandticket in BW - Wer mobil sein will, muss digital sein Für 49 Euro mit Bus und Bahn - das Deutschlandticket jährt sich. Seit dem Jahreswechsel gibt es das Abo nicht mehr in Papierform. Das stößt bei Teilen der Bevölkerung auf Kritik.

6:41 Uhr Gentges fordert Änderungen am Cannabis-Gesetz Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges (CDU) will Nachbesserungen am neuen Cannabis-Gesetz, damit die Handydaten mutmaßlicher Cannabis-Dealer weiterhin als Beweise genutzt werden können. Daher hat sie einen Brief an Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) geschrieben. Hintergrund ist ein Urteil am Landgericht Mannheim. Dort wurde vor kurzem ein Angeklagter freigesprochen, der in großem Stil Marihuana geschmuggelt haben soll. Der Mann wurde durch Chatverläufe mit detaillierten Informationen zu den Lieferungen schwer belastet. Wegen des neuen Cannabis-Gesetzes, das seit Anfang April in Kraft ist, waren diese Nachrichten nach Auffassung des Mannheimer Landgerichts aber nicht mehr verwertbar und der Beschuldigte verließ den Saal als freier Mann. Gentges sagte, vor solchen Situationen habe man gewarnt - ohne Erfolg. Jetzt pocht sie auf schnelle Anpassungen. Stuttgart Nach Freispruch von mutmaßlichem Dealer in Mannheim BW-Justizministerin Gentges fordert Änderungen am Cannabis-Gesetz Bisher durften vor Gericht Handy-Daten von Cannabis-Dealern als Beweise

6:29 Uhr Angriff auf Politiker in Dresden und Essen: Solidarität aus BW Nach der Attacke auf den SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke in Dresden haben mehrere Tausend Menschen in einigen Städten aus Solidarität gegen Gewalt demonstriert. Ecke war am Freitag beim Plakatieren krankenhausreif geschlagen worden. Auch Politikerinnen und Politiker aus Baden-Württemberg äußerten sich zu dem Fall. "Gewalt gegen Demokraten ist ein absolutes No-Go und geht immer gegen uns alle", schrieb CDU-Landeschef Manuel Hagel auf X, ehemals Twitter. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch schrieb: "Wer in Sachsen für demokratische Parteien plakatiert, wird beschimpft, bedroht und angegriffen. Das ist ein Angriff auf unsere Demokratie, auf uns alle." Auch Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) verurteilte den Angriff auf X: "Die jüngsten Attacken auf den SPD-Politiker Matthias Ecker und Wahlkampfhelfer*innen der Grünen in Dresden sind nicht nur Angriffe auf Einzelpersonen, sondern auf unsere demokratische Grundordnung und das Fundament unserer Gesellschaft." Bereits einen Tag vor der Attacke in Dresden waren die Grünen-Bundestagsabgeordneten Kai Gehring und sein Parteikollege Rolf Fliß in Essen attackiert worden. Die jüngsten Attacken auf den SPD-Politiker Matthias Ecker und Wahlkampfhelfer*innen der Grünen in Dresden sind nicht nur Angriffe auf Einzelpersonen, sondern auf unsere demokratische Grundordnung und das Fundament unserer Gesellschaft. Hier ist jede Grenze überschritten! pic.twitter.com/ZH2bUV0QDN Sendung am Mo. , 6.5.2024 6:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:05 Uhr Das wird heute wichtig Im Terror-Prozess gegen die mutmaßliche Verschwörergruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß könnten sich am Montagmorgen Angeklagte öffentlich zu den Vorwürfen äußern. Zwei der neun angeklagten Männer hatten beim Prozessauftakt vor einer Woche in Stuttgart mitgeteilt, dass sie sich zur Person und zur Sache äußern wollen. Ob und inwieweit sie sich am Montag mitteilen, war bis zuletzt unklar. In Seelbach (Ortenaukreis) wird ab 10:30 Uhr der Windpark Kallenwald eingeweiht. Die neue Anlage soll rund neun Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugen. Damit kann laut dem Betreiber Badenova der Strombedarf von 6.000 Menschen gedeckt werden. Bei der Einweihung ist unter anderem BW-Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) dabei. Die neue Abflugroute am Stuttgarter Flughafen sorgt wegen Fluglärms seit Langem bei den Anwohnerinnen und Anwohnern im Kreis Esslingen für Unmut. Zwischen Februar 2023 und Februar 2024 wurde die neue Route getestet und die Ergebnisse danach ausgewertet. Heute tritt die Fluglärmkommission wieder zusammen. Nach einem Jahr Probebetrieb sind die Fronten im Streit um die neue Abflugroute verhärtet. Ob heute eine finale Entscheidung gefällt wird, ist noch unklar.