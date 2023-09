Erbstreit bei Müller in Ulm - Adoptivkinder klagen

per Mail teilen

Der Ulmer Drogerieunternehmer Erwin Müller wird von drei Adoptivkindern verklagt. Das bestätigte das Landgericht Ulm. Der Streit dreht sich um das Erbe - es geht um 500 Millionen Euro.

Drei Adoptivkinder des Drogerieunternehmers Müller klagen vor dem Landgericht Ulm gegen Erwin Müller und seine Frau. Eine Sprecherin des Gerichts bestätigte dem SWR Informationen aus einem Bericht des "Manager Magazins". Laut dem Magazin geht es um einen Anteil am Erbe.

Die Klage lautet auf "Feststellung der Unwirksamkeit eines Pflichtteilverzichtsvertrages". Bei der Adoption sollen die drei auf einen Teil am Pflichterbe verzichtet haben. Das wollen sie nun offenbar rückgänig machen. Der Streitwert der Klage beläuft sich auf 500 Millionen Euro, bestätigte die Sprecherin.

Adoptivkinder sollen Jagdfreunde sein

Bei den Adoptivkindern soll es sich um Jagdfreunde Müllers handeln. Sie sollen laut Medienberichten für den Verzicht auf den Pflichtanteil eine Abfindung erhalten haben. Was nun zur Klage führte, sei nicht klar. Seinen leiblichen Sohn soll Müller bereits vor Jahren finanziell abgefunden haben.

Laut der Gerichtssprecherin ist noch kein Prozesstermin festgelegt. Damit werde auch in diesem Jahr nicht mehr gerechnet, hieß es. Aktuell befindet sich das Verfahren noch in einem Stadium, in dem die Parteien - jeweils vertreten durch Münchner Anwaltskanzleien - Schriftstücke austauschen.