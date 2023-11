per Mail teilen

Jahrelang war der Transport des Rotorblatts vorbereitet worden. Am Abend blieb der Transporter dann im Wald bei Biberach (Ortenaukreis) stecken. Das Wetter erschwert den Schwertransport.

Das Rotorblatt für ein Windrad auf dem Kallenwald bei Seelbach (Ortenaukreis) hat mit einer Länge von 68 Metern für mehrere Stunden den Biberacher Teilort Prinzbach blockiert. In Prinzbach wurden für diesen Schwertransport extra Stromleitungen abgehängt und Straßen gesperrt.

Kurze Zeit später blieb der Windflügel-Transporter dann am Donnerstagabend im Wald zwischen den beiden Ortschaften stecken. Der Waldboden war aufgrund des aktuellen Wetters zu rutschig. Der Flügel bleibt nun erstmal im Wald. Die Transportfirma hat die Ladung und das Fahrzeug abgesichert. Am Montag wollen die Verantwortlichen einen neuen Versuch wagen.

SWR-Reporter Henning Winter über das steckengebliebene Rotorblatt:

Transport des Windradflügels wurde bereits mehrmals verschoben

Der Windflügel wurde auf einem Spezialfahrzeug befördert, einem sogenannten Selbstfahrer. Dieser wurde von zwei Personen im Schritttempo durch den Biberacher Ortsteil Prinzbach geführt. Eine Person hatte das Transportfahrzeug bedient, die andere war für den Windradflügel verantwortlich.

Geplant war das Manöver eigentlich für Montag, doch aufgrund des Windes musste es auf Mittwoch verschoben werden. Aufgrund technischer Probleme am Fahrzeug begann der Transport schließlich erst am Donnerstag. Das Rotorblatt ist das erste von mehreren, die auf den Kallenwald transportiert werden sollen. Aufgrund des angekündigten Wetters muss mit dem Transport noch abgewartet werden. Da es am Wochenende wahrscheinlich regnet, wird der Waldboden noch rutschiger sein.

Windrad soll tausende Menschen mit Strom versorgen

Insgesamt soll das Windrad auf dem Kallenwald 230 Meter Höhe haben. Die Anlage soll Anfang nächsten Jahres in Betrieb genommen werden, so Sebastian Schüßler. Er leitet das Projekt Windenergie beim regionalen Energieversorger Badenova Wärmeplus. Die neue Windkraftenergieanlage soll rund neun Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugen. Damit könne der Strombedarf von 6.000 Menschen gedeckt werden.