In Deutschland wird das EU-Parlament am 9. Juni gewählt. Wann findet die Wahl in anderen EU-Ländern statt?

Die gegebene Antwort ist

Richtig ist, dass die Wahl in der EU vom 6. bis zum 9. Juni stattfindet. Während in den meisten Ländern an einem Tag gewählt wird, gibt es auch Ausnahmen. So können etwa Tschechinnen und Tschechen am 7. und 8. Juni ihre Stimme abgeben.