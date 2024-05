Die gegebene Antwort ist

Richtig ist, dass Gemeinderäte festlegen können, wie mit "Lärm" durch Musikboxen in Parks umgegangen wird. Der Freiburger Gemeinderat hat zum Beispiel entschieden, dass Musikinstrumente und Bluetoothboxen dort von 23 Uhr bis 6 Uhr nicht mehr genutzt werden dürfen. Über die Höhe der Müllgebühren entscheidet dagegen der Landkreis. Die Verteilung von Flüchtlingen wird in Baden-Württemberg über eine sogenannte Zuteilungsquote geregelt. Sie ergibt sich aus dem prozentualen Anteil des jeweiligen Stadt- oder Landkreises an der Gesamtbevölkerung von Baden-Württemberg. Die Quote regelt, wie viele Flüchtlinge aus den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes ein Stadt- oder Landkreis aufnehmen muss. Der Kreis ist dann für ihre vorläufige Unterbringung zuständig.