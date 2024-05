Eine gemeinsame Linie für die Bildungsreformen in Baden-Württemberg finden - das war das Ziel für das zweite Treffen der Fraktionschefs von Grünen, CDU, SPD und FDP gestern in Bebenhausen im Kreis Tübingen. Doch es kam alles anders: Die Gespräche wurden abgebrochen, das Treffen endete mit einem Eklat. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch und sein FDP-Kollege Hans-Ulrich Rülke standen auf, während Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) noch redete. "Wir haben keinen Sinn gesehen, diese Gespräche fortzusetzen", sagte Stoch. Er sprach von einem traurigen Tag für Baden-Württemberg. FDP-Fraktionschef Rülke erklärte, er habe bei Kretschmann nur wenig Offenheit zu Gesprächen gesehen. Kretschmann habe der Opposition Uneinigkeit vorgeworfen. Man sei vor die Wahl gestellt worden, das Regierungspaket zu unterschreiben oder eben nicht.

6:05 Uhr

Überflutete Straßen und Keller nach Gewitter und Starkregen in BW

Heftige Regenfälle und Hagelschauer haben gestern Nachmittag in vielen Teilen Baden-Württembergs für erhebliche Behinderungen gesorgt. Besonders schlimm hat es die Zollernalb erwischt. In der dortigen Gemeinde Bisingen standen am frühen Abend Keller und Straßen unter Wasser. Das Rote Kreuz meldete in der Region rund 60 Einsatzstellen. Berichte über vermisste Personen konnte die Polizei allerdings nicht bestätigen. Am späten Abend teilte die Polizei mit, dass sich die Lage vor Ort wieder entspannt habe.

Auch in anderen Regionen, etwa im Rhein-Neckar-Kreis, sorgten erhebliche Regenmengen für Chaos. In Heiligkreuzsteinach bei Heidelberg drohte laut Polizei ein Hang abzurutschen. Im Raum Sigmaringen wurde ein Stellwerk der Bahn durch Blitzschlag lahmgelegt. Deshalb waren am frühen Abend keine Zugfahrten in der Region möglich - es kam zu Verspätungen und Teilausfällen. Den gesamten Überblick bekommt ihr hier: