Gegen den FC Bayern: Schreibt VfB-Erfolgsfaktor Alexander Nübel sein Märchen fort?

Am Samstag (15:30 Uhr) empfängt der VfB Stuttgart den FC Bayern München. Besonders für einen ist es ein ganz spezielles Spiel: für VfB-Keeper Alexander Nübel.

Bereits drei Spieltage vor Saisonende hat sich der VfB Stuttgart für die Champions League in der kommenden Spielzeit qualifiziert. Die Schwaben - letztes Jahr fast abgestiegen - sind ohne Frage das Überraschungsteam der aktuellen Saison. Gründe für den Erfolg gibt es viele. Einen ganz großen Anteil am Höhenflug hat der vom FC Bayern ausgeliehene Torhüter Alexander Nübel.

Alexander Nübel steht dauerhaft auf der Sonnenseite

Der 27-Jährige kam im letzten Sommer nach Stuttgart und übernahm genau die Rolle, die die Verantwortlichen für ihn vorgesehen hatten. Starke Paraden, fußballerisch versiert, Kommunikator für die Abwehr und in der Kabine, ein Führungsspieler - Nübel bietet ein Paket, dass der VfB seit dem Abgang von Gregor Kobel im Sommer 2021 so nicht mehr zwischen den Pfosten hatte. Bei Florian Müller und Fabian Bredlow wechselten sich in den letzten beiden Jahren Licht und Schatten häufig ab, Nübel steht dauerhaft auf der Sonnenseite - und somit auch sein Team.

Nur 35 Gegentore kassierte der beim FC Schalke 04 ausgebildete Torwart, kleinere Patzer wie beim 3:3 gegen Heidenheim machte er doppelt und dreifach wett, zuletzt etwa mit einer sensationellen Doppelparade beim 2:2 der Stuttgarter in Leverkusen. Nübel weist zudem bereits neun "weiße Westen" auf.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: "Nübel ist für uns ein Top-Rückhalt"

"Alex hat in Leverkusen ein überragendes Spiel gemacht. Er ist für uns ein Riesenfaktor und ein Top-Rückhalt", sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß über den Keeper. "Er ist in einer richtig guten Verfassung und gibt dem Team Sicherheit."

Eine weitere Leihe, drei Gewinner

Das wird er auch in der kommenden Saison tun. Kürzlich verlängerte Nübel seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2029, gleichzeitig wurde die erneute Ausleihe bis 2026 nach Stuttgart fixiert. Im Idealfall eine "Win-Win-Win"-Konstellation. Der VfB kann weiterhin auf seinen Top-Torwart bauen, in dessen Schatten sich Talent Dennis Seimen entwickeln soll. Nübel bekommt mit den Schwaben Spielpraxis auf höchstem Niveau, nämlich in der Champions League. Und der FC Bayern bekommt ab 2026 einen gereiften Torhüter zurück, der im Idealfall das Erbe von Legende Manuel Neuer antreten wird.

Max Eberl: "Nübel zählt zu den besten deutschen Torhütern"

VfB-Coach Hoeneß ist jedenfalls sehr froh über den Verbleib von Nübel. "Darüber freuen wir uns tierisch", sagte der 41-Jährige. Auch beim deutschen Rekordmeister hält man große Stücke auf den Keeper. FCB-Sportvorstand Max Eberl würdigte Nübel jüngst als einen "der besten Torhüter in seiner Altersgruppe". Und weiter: "Er hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt und zählt zu den besten deutschen Torhütern."

Alexander Nübel: "Ich freue mich, gegen Bayern zu spielen"

Nübel wird am Samstag ganz besonders im Fokus stehen. Dann trifft er mit seinem aktuellen Klub, an den er ausgeliehen ist, auf seinen Ex- und zukünftigen Klub, dem er gehört. "Es wird ein Mega-Spiel. Ich freue mich, gegen Bayern zu spielen - vor allem zu Hause", sagte Nübel der "Bild"-Zeitung mit Blick auf den "Südgipfel". "Wir wollen das Spiel am Ende gewinnen. So viel Selbstvertrauen haben wir."

Zudem ist aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen. Im Dezember verlor der VfB deutlich mit 0:3. Eine von überhaupt nur zwei Partien in dieser Spielzeit (neben dem 1:5 in Leipzig), wo Nübel und Co. komplett chancenlos waren. Auch deshalb sagt der VfB-Keeper: "Unser Hinspiel in München war nicht so prickelnd. Deswegen wird es jetzt ein gutes Spiel."

Ein Spiel, auf das ganz Deutschland schauen wird. Und wer weiß, vielleicht kann Nübel ja Eigenwerbung betreiben. Zuletzt wurde er vom Boulevard bereits mit dem DFB-Team in Verbindung gebracht. Als dritter Torhüter zur Heim-EM 2024? Nübel würde sicher nicht "Nein" sagen. Es wäre die nächste Krönung einer unglaublichen Saison mit dem VfB Stuttgart und seiner ganz persönlichen Erfolgsstory.