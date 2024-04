Die grün-schwarze Regierungskoalition in BW hat sich auf weitere Schulreformen geeinigt. Das hat Ministerpräsident Kretschmann bestätigt. Ein Eckpunktepapier liegt dem SWR vor.

Die Spitzen der grün-schwarzen Koalition haben sich auf grundlegende Bildungsreformen geeinigt. Das verkündete Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Man werde damit die Schullandschaft voranbringen, sagte der Regierungschef. Nun werde man geschlossen in die Gespräche mit der Opposition am Donnerstag gehen. Zu den Inhalten wollte Kretschmann vorab nichts sagen. Er kritisierte Durchstechereien an die Medien, die das Regierungsgeschäft erschwerten.

Aus einem Eckpunktepapier, das dem SWR vorliegt, geht hervor, dass es neben der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium künftig vermehrt Verbundschulen in der Sekundarstufe 1 geben soll. Dafür sollen Real- und Werkrealschulen miteinander kooperieren. Zudem soll die Grundschulempfehlung wieder verbindlich werden.

