Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Samantha Ngako.

6:57 Uhr 86-Jährige stirbt bei Brand in Viernheim Bei einem Brand im südhessischen Viernheim ist gestern Abend eine 86-jährige Frau gestorben. Ihre Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses stand bereits in Flammen, als die Feuerwehr eintraf. Bei dem Brand in Viernheim standen Wohnung und Balkon in Flammen, als die Feuerwehr eintraf. René Priebe Sendung am Do. , 2.5.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Mannheim

6:50 Uhr Zehnjähriges Mädchen bei Unfall in Krauchenwies schwer verletzt Ein zehnjähriges Mädchen ist gestern Abend bei einem Autounfall in Krauchenwies im Kreis Sigmaringen schwer verletzt worden, vier weitere Insassen leicht. Laut Polizei nahm ein 18-jähriger Autofahrer an einer Kreuzung einem anderen Fahrzeug, in dem das Kind saß, die Vorfahrt. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich dieses Auto. Sendung am Do. , 2.5.2024 6:40 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen

6:31 Uhr Städtetag warnt vor Flickenteppich bei der Bezahlkarte Der Deutsche Städtetag hat die Bundesländer bei der Einführung einer Bezahlkarte für Flüchtlinge zu einheitlichen Standards aufgerufen. Ein Flickenteppich würde Handel und Verwaltung vor unnötig große Herausforderungen stellen, warnte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy in der "Rheinischen Post". Der Bundesrat hatte den Weg für die Bezahlkarte frei gemacht. Asylbewerber sollen künftig einen Teil der Leistungen nicht mehr in bar bekommen. Hintergrund ist, dass Millionenbeträge ins Ausland überwiesen wurden. Sendung am Do. , 2.5.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:21 Uhr Das wird heute wichtig Regierung und große Teile der Opposition wollen heute erneut über mögliche gemeinsam getragene Bildungsreformen in Baden-Württemberg sprechen. Das Treffen im Kloster Bebenhausen bei Tübingen ist das zweite Gespräch über eine Bildungsallianz - also Bildungsreformen, die auch über die Dauer einer Legislaturperiode Bestand haben sollen. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und das Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe haben zusammen mit weiteren Ermittlungsbehörden im wohl europaweit größten Verfahren von Callcenter-Betrug ermittelt. Die Ermittlungsergebnisse stellen heute Innenminister Thomas Strobl und Justizministerin Marion Gentges (beide CDU) vor. Dabei sind auch der Chef des LKA, Andreas Stenger, und der Leiter der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe, Peter Häberle. Im Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) am Standort Ulm wird eine neue Anlage zur Herstellung von Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien eingeweiht. Die Anlage ist in Deutschland einmalig und dient zur Herstellung von innovativen Batteriematerialien. An der Einweihung nehmen Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) teil. Das Großprojekt unter dem Namen "Powder-Up!" entstand mit einer Millionenförderung des Landes im Ulmer Science Park.

6:13 Uhr Gewitter und kräftige Schauer in BW Nach dem sommerlich warmen Maifeiertag wird es heute im Land wieder etwas kühler. Zudem entstehen im Laufe des Vormittags regional schon erste Schauer, später bilden sich einige, teils kräftige Schauer und Gewitter mit Hagel und Sturmböen. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (3,1 MB | MP4)

6:02 Uhr 1. Mai: Schwerer Unfall mit Traktor-Anhänger Gestern am Maifeiertag sind in Kandern im Kreis Lörrach nach Angaben des Rettungsdienstes 29 Menschen verletzt worden, davon drei schwer. 20 Personen mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Ein Maiwagen-Anhänger, der von einem Traktor gezogen wurde, war ersten Ermittlungen zufolge in einer abschüssigen Kurve auf die Seite gekippt. Dabei seien die Menschen aus dem Anhänger gefallen. 22 Verletzte seien der Polizei namentlich bekannt. Einige Leichtverletzte hätten den Unfallort verlassen, bevor die Polizei ihre Daten habe aufnehmen können, so ein Polizeisprecher. Was genau passierte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Gegen den Fahrer werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt, so ein Polizeisprecher weiter. Video herunterladen (37,2 MB | MP4)