Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Breitinger.

6:25 Uhr Das wird heute wichtig Seit 2021 ist der Turm des Ulmer Münsters wegen Sanierungsarbeiten gesperrt und seit 2022 ist der Aufstieg nur bis 70 Meter möglich. Heute um 15 Uhr erwartet Oberbürgermeister Martin Ansbacher (SPD) eine schöne Aufgabe: Er darf den Münsterturm in Ulm wiedereröffnen. Von morgen an ist der höchste Kirchturm der Welt wieder bis auf 102 Meter begehbar. In Stuttgart legt der Automobilhersteller Mercedes-Benz seine Geschäftsergebnisse für das erste Quartal 2024 vor. Man darf auf die Zahlen gespannt sein, denn in den ersten drei Monaten dieses Jahres hat Mercedes-Benz sechs Prozent weniger Fahrzeuge verkauft als im selben Vorjahreszeitraum. Dies lag vor allem an einem deutlichen Rückgang im Pkw-Segment, während der Absatz von Vans zulegte. Einen besonders starken Rückgang von Pkw-Verkäufen erlebte Mercedes-Benz in Deutschland: Hier wurden im ersten Quartal 2024 insgesamt 50.400 Autos verkauft, 17 Prozent weniger als im ersten Vierteljahr 2023. Am Landgericht Heidelberg beginnt ein Prozess mit einer ganzen Reihe von Vorwürfen gegen drei Angeklagte. Ihnen wird im Wesentlichen zur Last gelegt, im Oktober 2023 eine Frau in ihrer Wohnung in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) zunächst ein Gemisch aus Alkohol und einer psychotropen Substanz verabreicht zu haben, sodass sie weitgehend ihr Bewusstsein verloren haben soll. Anschließend sollen die Angeklagten die entkleidete Frau vergewaltigt, die Handlungen gefilmt und im Internet veröffentlicht haben. Zudem sollen die Männer mehrere Körperverletzungen begangen, Baumaschinen gestohlen und Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet sowie diese beleidigt haben.

6:17 Uhr Feuerwehr warnt: Wasserverunreinigung in Gärtringen Menschen in Rohrau in der Gemeinde Gärtringen (Kreis Böblingen) sollten momentan kein Leitungswasser trinken. Der Grund: Das Wasser dort sei verunreinigt, teilte die Feuerwehr in Reutlingen mit. Bis auf Weiteres müsse das Wasser in Rohrau abgekocht werden. Warum das Wasser verunreinigt ist, hat die Feuerwehr nicht erklärt. Sendung am Di. , 30.4.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:11 Uhr Kritik an Sprachförderkonzept der BW-Regierung Der baden-württembergische Landesverband des Deutschen Kitaverbandes kritisiert das vergangene Woche beschlossene Sprachförderkonzept der grün-schwarzen Landesregierung. Das sei ein schulisches Konzept, das schon bislang nichts gebracht habe, so die Kritik des Kitaverbandes. Die frühkindliche Forschung komme zu dem Ergebnis, dass Kinder im Kindergartenalter anders lernten. Sie dürften nicht wie Schüler behandelt werden, teilte der Landesvorsitzende des Deutschen Kitaverbandes, Clemens Weegmann, auf Nachfrage mit. Ein vierstündiges Sprachförderprogramm bringe Vorschulkindern nichts.

6:05 Uhr Gesprengte Geldautomaten: Bürgermeister schreiben Brandbrief In den vergangenen Wochen haben Unbekannte in mehreren Orten im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald Geldautomaten gesprengt. Bürgermeister aus Südbaden haben jetzt in einem Brandbrief mehr Anstrengungen seitens der Polizei gefordert, damit so etwas seltener passiert. Es sei nicht hinnehmbar, dass Banken gezwungen seien, private Sicherheitsdienste zum Schutz der Automaten einzusetzen, schrieben die Rathauschefs an den Freiburger Polizeipräsidenten Franz Semling. Unterzeichnet wurde das Schreiben vom Bad Krozinger Bürgermeister Volker Kieber (parteilos) und seinen Amtskollegen aus Staufen, Breisach, Hartheim und Heitersheim, wie die Stadt Bad Krozingen mitteilte. Sie fordern von Semling, zusätzliche Polizeikräfte in der Region südlich von Freiburg einzusetzen. Südbaden Brandbrief an die Polizei Gesprengte Geldautomaten: Bürgermeister fordern mehr Polizeipräsenz Im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald haben maskierte Täter Geldautomaten gesprengt. Rathauschefs schlagen nun in einem Brandbrief Alarm: Die Bürger müssten sich wieder sicher fühlen. Sendung am Di. , 30.4.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten