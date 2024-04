Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Mathias Breitinger.

7:03 Uhr Vermehrte Motorradkontrollen im Südschwarzwald Kurz vor dem Start der Motorradsaison führt die Polizei vermehrt Kontrollen im Südschwarzwald durch - dieser ist ein Hotspot für Biker. Gestern stand der Raum um Waldshut-Tiengen im Fokus: Geschwindigkeit und Fahrzeugsicherheit der Motorräder wurden dabei überprüft. Auch die Lärmbelästigung ist ein großes Thema rund um das Motorradfahren. Die Anwohnenden der Landkreise Emmendingen und Waldshut-Tiengen seien besonders durch Motorradlärm belastet, so das baden-württembergische Innenministerium. Daher wird hier jetzt verstärkt kontrolliert. Bonndorf Landesweiter Aktionsmonat Motorrad Gestiegene Unfallzahlen: Intensive Motorradkontrollen vor Saisonstart im Südschwarzwald Kurz vorm Start der Motorradsaison fährt das Innenministerium vermehrt Kontrollen: Besonders im Schwarzwald sind Unfallschwerpunkte im Blick. Das Ziel: mehr Sicherheit und Rücksichtnahme.

6:56 Uhr Verletzte nach Zug-Vollbremsung in Plochingen: Polizei ermittelt gegen Lokführer Nach dem Zugunfall bei Plochingen (Kreis Esslingen) am Freitagabend ermittelt die Bundespolizei nun gegen den Lokführer. Zwischen Wendlingen und Plochingen hat der Zug abrupt gestoppt. Dabei wurde die Oberleitung so beschädigt, dass der Zug nicht weiterfahren konnte. Die Bahnstrecke wurde stundenlang gesperrt, im Raum Stuttgart brach über Stunden ein Bahn-Chaos aus. Ein technischer Fehler wurde am Wochenende ausgeschlossen. Die Bahn ist auch überzeugt, dass niemand die Notbremse zog und dass keine Person vor dem Zug auf die Gleise gelaufen war. Bei der Vollbremsung wurden zwei Personen verletzt.

6:50 Uhr Wettervorhersage für Baden-Württemberg Sonnenschein gibt es heute Vormittag vorerst nur im Osten von Baden-Württemberg. Der Westen des Landes muss sich ein wenig gedulden: Erst ab dem Mittag lockern hier die Wolken auf und die Sonne kommt zum Vorschein. Die Temperaturen reichen zum Teil bis auf 22 Grad, beispielsweise bei Ulm und Mannheim. Auch in den restlichen Landesteilen wird es heute angenehm warm. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (39,5 MB | MP4)

6:44 Uhr VfB Friedrichshafen verliert Meisterschaftsfinale Was den Volleyball-Frauen des MTV Stuttgart gelang, blieb den Männern des VfB Friedrichshafen verwehrt. Obwohl man die ersten beiden Spiele in der Finalserie gegen die Berlin Volleys gewann und nur noch einen weiteren Sieg benötigte, steht die Mannschaft vom Bodensee am Ende mit leeren Händen da. Das entscheidende fünfte Finalspiel gestern in Berlin ging glatt mit 0:3-Sätzen (16:25, 16:25, 17:25) verloren. Thilo Späth-Westerholt, VfB-Geschäftsführer, war besonders vom Verlauf des letzten Duells enttäuscht: "Die Finalserie hätte ein knappes Spiel verdient gehabt. Heute sind wir untergegangen." Die Häfler verpassten es durch die Pleite, die achte Meisterschaft der Berliner in Serie zu verhindern. Die Berlin Volleys sind nun mit 14 Titeln nun alleiniger Rekordchampion, der VfB hat 13 Meisterschaften auf dem Konto. Video herunterladen (29,8 MB | MP4)

6:36 Uhr Galeria schließt Warenhäuser in Mannheim und Leonberg Schock für die Beschäftigten der Galeria-Filialen in Mannheim und Leonberg: Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof wird beide Häuser Ende August schließen, wie das Unternehmen am Samstag mitteilte. Heute Vormittag ist in der Mannheimer Filiale eine Betriebsversammlung geplant, die bis 11 Uhr gehen soll. Danach öffnet das Kaufhaus zunächst wieder. Die Filialen in Mannheim und Leonberg sind zwei der 16 Galeria-Kaufhäuser, die in ganz Deutschland geschlossen werden. Danach besteht die Kette noch aus 76 Filialen. Dazu zählen in Baden-Württemberg die Häuser in Heidelberg, Stuttgart, Ulm, Karlsruhe, Heilbronn, Konstanz, Singen, Lörrach, Offenburg und die beiden Filialen in Freiburg. Die Gewerkschaft ver.di sprach von einer schlechten Nachricht für die Beschäftigten und die Kunden. Jede Schließung führe zur weiteren Verödung der Innenstädte. Galeria Karstadt Kaufhof hatte im Januar bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Jahre Insolvenz angemeldet. Mannheim Andere Standorte in BW bleiben bestehen Galeria-Insolvenz: Filialen in Mannheim und Leonberg müssen schließen Die verbliebene Kaufhof-Filiale in Mannheim muss schließen. Auch der Standort Leonberg ist betroffen. Dafür können die Beschäftigten in vielen anderen Galeria-Filialen in Baden-Württemberg aufatmen.

6:17 Uhr Prozess gegen "Reichsbürger" um Prinz Reuß beginnt in Stuttgart Am Oberlandesgericht Stuttgart beginnt heute ein besonderer Terrorprozess: Neun Männer sind angeklagt, weil sie einen Staatsstreich geplant haben sollen. Der Anführer des mutmaßlichen Netzwerks soll Heinrich XIII. Prinz Reuß gewesen sein - er selbst muss sich in einigen Tagen vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main verantworten. Der Gruppe um Prinz Reuß wird unter anderem vorgeworfen, einen Sturm auf den Bundestag und eine Entführung des Bundespräsidenten geplant zu haben. Zudem sollen sie vorgehabt haben, paramilitärische "Heimatschutzkompanien" in Deutschland zu errichten, um nach einem Umsturz mit ihrer Hilfe das Land regieren zu können. Viele der Männer, die dies geplant haben sollen, kommen aus Baden-Württemberg. Einige von ihnen haben Bezüge zu militärischen Spezialeinheiten wie dem "Kommando Spezialkräfte" (KSK) aus Calw. Der Prozess in Stuttgart findet im besonders geschützten Verhandlungssaal in Stuttgart-Stammheim statt. Stuttgart Terrorprozess gegen "Reichsbürger" Geplanter Staatsstreich: Prozessauftakt gegen "Gruppe Reuß" in Stuttgart Am Oberlandesgericht Stuttgart beginnt am Montag ein besonderer Terrorprozess. Neun Männer sind angeklagt, weil sie einen Staatsstreich geplant haben sollen.

6:10 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Eine Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß soll geplant haben, den Reichstag zu besetzen und die Bundesregierung zu stürzen. Heute beginnt vor dem Oberlandesgericht Stuttgart der Prozess gegen neun Angeklagte aus der mutmaßlichen "Reichsbürger"-Gruppe um Prinz Reuß. Ihnen wird zur Last gelegt, Mitglieder einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein und ein sogenanntes hochverräterisches Unternehmen vorbereitet zu haben. Das Unternehmen HyImpulse aus Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) will vom Raketentestgelände Koonibba in Australien aus eine Suborbitalrakete auf 60 Kilometer steigen lassen - also per Definition nicht ganz bis ins Weltall. Das Zeitfenster, innerhalb dessen der Start stattfinden soll, beginnt heute und geht bis zum 6. Mai. Das Besondere dabei: Die Rakete wird durch einen innovativen Antrieb auf Kerzenwachs-Basis befeuert. Es ist der erste Flugtest für das Team, das seit 2006 an dem Antrieb forscht. Neben dem ersten Einsatz von Paraffin als Treibstoff ist es gleichzeitig auch noch der erste rein privat finanzierte Raketenstart aus Deutschland. Ziel ist es, Praxis-, Leistungs- und Flugdaten zu erhalten, um diese Daten in die Entwicklung einer größeren Rakete einfließen zu lassen.

6:05 Uhr Mann mit Machete auf Stuttgarter Frühlingsfest festgenommen Die Polizei hat am Samstagabend auf dem Stuttgarter Frühlingsfest einen 19-jährigen Mann festgenommen, der während einer körperlichen Auseinandersetzung eine Machete gezogen haben soll. Wie die Polizei berichtete, wurden die Einsatzkräfte durch eine Sicherheitskamera auf den Vorfall aufmerksam. Der Mann sei kurz darauf festgenommen und die Machete beschlagnahmt worden. Verletzt wurde bei dem Vorfall den Angaben zufolge niemand. Wie der Mann bewaffnet auf das Gelände gelangte und warum es zu der Auseinandersetzung kam, sei noch unklar. Schuss- und Stichwaffen sind auf dem Stuttgarter Frühlingsfest verboten. An den Wasen-Eingängen finden kurze Taschenkontrollen statt. "Wir stehen in enger Abstimmung mit den Behörden und prüfen, ob und wie das Sicherheitskonzept angepasst werden muss", sagte eine Sprecherin des Veranstalters gestern dem SWR. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Stuttgart Hintergründe noch unklar Mann zieht bei Streit auf Frühlingsfest eine Machete - Wie kam er bewaffnet aufs Gelände? Die Polizei hat am Samstagabend auf dem Stuttgarter Frühlingsfest einen 19-jährigen Mann festgenommen. Er soll mit einer Machete Menschen auf dem Cannstatter Wasen bedroht haben.