In Viernheim ist am Mittwochabend eine 86-jährige Frau bei einem Brand ums Leben gekommen. Ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus stand in Flammen, als die Feuerwehr eintraf.

Der Brand in dem Mehrfamilienhaus in Viernheim (Kreis Bergstraße) war der Feuerwehr am Mittwochabend gegen 21 Uhr gemeldet worden. Als die Feuerwehr eintraf, standen Wohnung und Balkon der 86-Jährigen bereits in Flammen. Die Feuerwehr rettete die Seniorin aus der Wohnung retten und ließ sie notärztlich versorgen, die Frau starb aber noch vor Ort. Stadt will Ausweichunterkünfte organisieren Weitere Verletzte gibt es nicht. Brandermittler können voraussichtlich erst am Freitag in das Haus, um nähere Erkenntnisse zur Brandursache zu bekommen. Es sind mehrere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus aktuell nicht bewohnbar, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Die Stadt Viernheim will gegebenenfalls Ausweichunterkünfte organisieren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.