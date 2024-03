Kripo ermittelt nach Todesfall bei Brand in Freckenfeld

per Mail teilen

Tragischer Ausgang eines Hausbrandes: Eine 71-jährige Bewohnerin ist bei einem Brand in einer Wohnung in Freckenfeld gestorben. Die Kriminalpolizei ermittelt, ein Gutachter untersucht den Brandort.

Am Sonntagmittag brach in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Freckenfeld (Landkreis Germersheim) ein Feuer aus. Die Wohnung brannte nach Polizeiangaben vollständig aus. Zudem wurde eine weitere Bewohnerin des Hauses durch den Brand verletzt. Die 62-Jährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Auch die anderen Wohnungen in dem Haus sind derzeit nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 300.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Gutachter untersucht am Dienstag die Unglücksstelle. Ergebnisse werden laut Kriminalpolizei in Landau noch einige Tage dauern. Zudem soll die Leiche der Frau noch vor Ostern obduziert werden.

Zahlreiche weitere Brände in Ludwigshafen

Schon am Sonntagmorgen war es in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen zu einer Rauchentwicklung gekommen. Laut Polizei kam beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Rauch aus einer Dehnfuge zwischen zwei Gebäuden. Mittels einer Drehleiter wurden mehrere Ziegel entfernt, wodurch das Feuer gelöscht werden konnte. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Auch in die Friedrichstraße in Ludwigshafen-Oppau mussten Polizei und Feuerwehr am Sonntagnachmittag ausrücken. Wie die Polizei mitteilte, brannten dort Erdgeschoss und Dachstuhl eines Einfamilienhauses. Gegen kurz nach 19 Uhr war der Einsatz zu Ende, der Brand wurde gelöscht. Da alle Decken geöffnet werden mussten, zogen sich die Nachlöscharbeiten zeitlich in die Länge.

Verletzt wurde niemand, die Bewohner hatten sich schon selbstständig vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Gebäude retten können. Das Gebäude ist zur Zeit unbewohnbar, die Bewohner kommen bei Bekannten unter. Der Sachschaden beläuft sich auf 150.000 Euro. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar. Während der Nachtstunden wurden noch mehrere Kontrollfahrten durch die Feuerwehr durchgeführt.