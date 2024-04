In einem Wohnhaus im Dietenheimer Stadtteil Regglisweiler ist am Donnerstagfrüh ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei ist eine 89-jährige Frau bei dem Brand gestorben.

Bei einem Feuer am Donnerstagmorgen ist in einem Wohnhaus in Dietenheim-Regglisweiler (Alb-Donau-Kreis) eine 89-jährige Frau ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei auf SWR-Anfrage mit. Drei Bewohner, ein Ehepaar und ein Mann, konnten sich in Sicherheit bringen. Sie kommen laut Polizei bei Angehörigen unter, da das Haus unbewohnbar ist.

Feuerwehr hat Brand unter Kontrolle

Der Brand war bereits kurz nach acht Uhr unter Kontrolle, es dauerte jedoch bis die Einsatzkräfte das Haus betreten und nach der 89-Jährigen schauen konnten. Sie konnten die Frau nur noch tot bergen.

Nach ersten Informationen kamen die Flammen zunächst aus der Wohnung der Verstorbenen im Obergeschoss, warum ist noch unklar. Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot vor Ort war, konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser verhindern. Der Schaden dürfte laut Polizei bei rund 500.000 Euro liegen.

In einem Wohnhaus im Dietenheimer Stadtteil Regglisweiler ist am Donnerstagfrüh ein Brand ausgebrochen. Gegen halb acht hatte die Warn-App NINA Alarm geschlagen und den Anwohnern empfohlen, alle Fenster und Türen zu schließen. z-media Ralf Zwiebler

Wegen des Brandes hatte die Warn-App NINA gegen halb acht Alarm geschlagen. Den Einwohnern von Dietenheim und Balzheim (Alb-Donau-Kreis) sowie Wain im Landkreis Biberach wurde empfohlen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Dietenheim: Brand im Dezember 2023

Erst im Dezember ist in Dietenheim eine Doppelhaushälfte ausgebrannt. Verletzt wurde dabei niemand, das Doppelhaus war nach dem Großbrand nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Schaden in Höhe von 800.000 Euro.