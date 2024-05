Basketballer wie LeBron James und Dennis Schröder gehören zu den Kunden von Goldschmied Cifci aus Karlsruhe. Ihre Gemeinsamkeit? Mit ihren Gold-Accessoires wollen sie auffallen.

Goldschmied Serhat Cifci aus Karlsruhe kann auf einige extravagante Aufträge von Weltstars zurückblicken: So veredelte er etwa die Sportschuhe der NBA-Superstars LeBron James und Dennis Schröder mit einem Goldlogo oder schmiedete Goldketten für deutsche Gangsterrapper wie Bonez MC, Maxwell und Fler.

Keiner traut sich, eine 10.000-Euro-Kette in der Fußgängerzone zu tragen - die Jungs machen das.

Ein goldenes Logo für die Sportschuhe? So kann ein Auftrag für Goldschmied Cifci aussehen. Diese Schuhe gingen an LeBron James. SWR SWR/Teo Jägersberg

Keine Grenzen bei Extravaganz

Im Kosmos der Kunden gebe es keine Grenzen. Aufseiten der Technik aber schon, erklärt Cifci. Manchmal fragten die Kunden etwa nach noch größeren Steinen an ihrem Schmuck. Das sei aber nicht immer möglich, da dann die Form verloren ginge.

Das würden sie sogar bezahlen, ist ihnen egal. Hauptsache auffallen.

So extravagant die Wünsche der Kunden sind, so unglamourös ist der Schmuckladen in der Karlsruher Waldstraße. So kommt es, dass die meisten Kunden des Goldschmiedes keine Ahnung davon haben, dass der 40-Jährige sich mittlerweile einen Namen bei den bekanntesten deutschen Gangsterrappern und internationalen Basketballern gemacht hat.

Goldschmied bedient nicht nur die Weltstars

Eine Kundin, die ihr Uhrenarmband gerade für eine kleine Reparatur bringt, ist mächtig beeindruckt, als sie davon hört. Aber sie hegt auch eine Befürchtung: "Da kriegt er noch einen großen Namen, da wird er ganz teuer. Da kann ich wahrscheinlich hier nichts mehr einkaufen."

Es ist nicht immer glamourös: Goldschmied Cifci bei der Arbeit in seinem Laden. SWR SWR/ Teo Jägersberg

Doch Cifci wiegelt die Bedenken ab. Er will ganz bodenständig bleiben. Er sagt, ihm gefalle es auch, Kunden zu bedienen, die eine Kette reparieren lassen möchten.

Auch wenn die Beträge nicht so hoch sind wie bei den Künstlern. Ich mache das, weil es mir gefällt. Meine Arbeit ist meine Passion.

Wenn zwei Welten in dem Schmuckladen in Karlsruhe aufeinandertreffen, entstehen für Cifci ab und an auch Momente zum Schmunzeln. Es sei lustig, die Kunden dabei zu beobachten, wie sie auf die Abholungen der Stars reagierten, erzählt der Goldschmied.

Ich grinse dann nur. Solange die nicht fragen, wer das ist, sage ich nichts. Das bleibt mein Geheimnis.

Bezahlt wird bei den Stars oft bar

Auch der Rapper Fler gehört zu den Kunden des zweifachen Familienvaters Cifci. Der Spezialauftrag für Fler: Eine ohnehin schon teure Brille komplett mit Brillanten besetzen.

Eine Brille komplett mit Brillanten besetzt - diese Modell hat der Goldschmied für Rapper Fler angefertigt. SWR SWR/Teo Jägersberg

Das habe natürlich seinen Preis gehabt, erklärt Cifci. Bezahlt werde bei den Rappern oft bar. Der Goldschmied erzählt: "Die Jungs haben immer dicke Bündel dabei." Die Rapper stünden nicht auf "mit Karte zahlen". Das liege auch daran, dass man in der Szene zeigen wolle, was man könne.

Auf der Karte sieht man nicht, wie hoch der Kontostand ist. Aber wenn man so ein Bündel auspackt und das Geld zählt, ist das ein anderes Level.

Goldschmied aus Karlsruhe ist selbst bescheiden

Goldschmied Cifci dagegen hat einen bodenständigen Traum: Er möchte, so erzählt er, gerne bis zur Rente genau so weitermachen wie bisher. "Es ist schön, bekannten Leuten Sachen zu machen. Mein Hauptjob ist aber weiter, jeden Tag aufzustehen, ins Geschäft zu gehen und meinen Alltag zu machen."