per Mail teilen

Die grün-schwarze Regierungskoalition hat am Dienstag ein Sprachförderprogramm an Kitas und Grundschulen in Baden-Württemberg beschlossen. Damit sollen Sprachdefizite von Kindern angegangen werden. Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) erläuterte im SWR, wie lange die Umsetzung dauern wird.