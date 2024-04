Die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg will die Herausforderungen in der Bildung - vor allem der frühkindlichen - angehen. Sprachförderung in Kita und Grundschule ist aber nur eines der Themen. Längst läuft eine komplexe Strukturdebatte um die Rückkehr zu G9 und die Zukunft der Realschulen.