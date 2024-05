Millionenschaden bei Großbrand in Schlier

In Schlier im Kreis Ravensburg standen am Sonntag zwei Lagerhallen eines Bauunternehmens in Flammen. Sie brannten beinahe völlständig aus - samt Fahrzeugen, Baumaschinen und Holz.

In Schlier (Kreis Ravensburg) ist es am Sonntag zu einem Großbrand gekommen. Durch das Feuer wurden zwei Hallen zerstört, in denen Holz, Baumaschinen und Fahrzeuge lagerten. Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz Rund 200 Feuerwehrleute aus Schlier, Weingarten, Ravensburg und umliegenden Gemeinden waren im Einsatz. Trotz der Löscharbeiten, die mehrere Stunden dauerten, brannten die beiden Lagerhallen fast vollständig aus. Laut Polizei konnten die Einsatzkräfte aber verhindern, dass sich das Feuer auf ein nahegelegenes Wohnhaus sowie mehrere Garagen ausbreitete. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung wurden Anwohnerinnen und Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzt wurde niemand. 1,5 Millionen Euro Sachschaden Die Feuerwehr schätzt den Schaden aktuell auf rund 1,5 Millionen Euro. Die Brandursache sei noch unbekannt, so die Polizei. Das Revier in Ravensburg habe die Ermittlungen aufgenommen.