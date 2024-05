Defekte Wasserbahn im Karlsruher Zoo: Sieben Personen gerettet

Eine defekte Wasserbahn im Karlsruher Zoo verursachte am Samstagabend einen Großeinsatz für zahlreiche Einsatzkräfte. Mehrere Personen wurden von den Rettungskräften gerettet.

Im Karlsruher Zoo ist am frühen Samstagabend die Gondoletta-Wasserbahn ausgefallen. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und und die Wasserrettung der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) rückten mit einem Großaufgebot zum Zoo in der Südweststadt gegenüber des Hauptbahnhofes aus. Sieben Menschen wurden unverletzt gerettet.

Rettunskräfte setzen Schlauchboote zur Bergung ein

Gegen 17.45 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden. Die Verantwortlichen des Zoo meldeten einen Ausfall der Gondoletta. Die Gondoletta-Bahn ist eine Bahn, zu der mehrere Boote gehören, die mit einem unter der Wasseroberfläche geführten Seil über den See geführt werden. In den Booten saßen mehrere Menschen fest, die dann gerettet wurden. Ein Sprecher der Polizei Karlsruhe sagte dem SWR, dass die Feuerwehr zunächst mit Schlauchbooten versucht habe, die Menschen zu retten. Die Feuerwehr habe dann noch Experten der DLRG hinzugerufen. Verletzte gab es laut aktuellem Stand nicht.

Ursache war wohl ein technischer Defekt

Laut Medienberichten erklärte ein Sprecher des Zoos, dass zunächst Mitarbeitende des Gartenbauamtes Karlsruhe nach einem Defekt an der Anlage begonnen hatten, die Menschen aus den Booten zu retten. Mehrere Leute gerieten jedoch in Panik und wählten dann den Notruf, weshalb die Rettungskette in Gang gesetzt worden sei. Sieben Menschen seien sicher an Land gebracht worden.

Die Ursachenforschung zum Ausfall der Gondolette läuft derweil. Laut Polizei handelt es sich wohl um einen technischen Defekt.