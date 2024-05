Zu viele Wildpinkler haben einen Aufzug in einem Parkhaus in Ellwangen (Ostalbkreis) als Toilette benutzt. Der Aufzug steht nun still, ein Ersatz könnte in einem Jahr kommen.

Der TÜV hat in Ellwangen einen öffentlichen Aufzug in einem Parkhaus stillgelegt - Urin hat ihn nach und nach verrosten lassen. Wildpinkler nutzten den Aufzug zu oft für ihre Notdurft, bestätigte ein Sprecher der Stadt. Zuerst hatte die "Schwäbische Post" darüber berichtet. Audio herunterladen (363 kB | MP3) Parkhaus in Ellwangen videoüberwacht - der Aufzug nicht Das Parkhaus samt Aufzug gibt es seit etwa 20 Jahren. Es sei videoüberwacht, so der Stadtsprecher, der Aufzug selbst allerdings nicht. Immer wieder sei es in dem offen zugänglichen Gebäude auch zu Vandalismus und Vermüllung gekommen. Als Urinal müsste er eigentlich nicht herhalten - in 15 Metern Entfernung gibt es eine öffentliche Toilette. Das Parkhaus in Ellwangen: Mehr als 20 Jahre nach der Eröffnung ist der Aufzug nicht mehr zu reparieren - Wildpinkler haben ihn mit ihrem Urin zerstört. Pressestelle Stadt Ellwangen/Olaf Thielke Neuer Aufzug soll besser vor Urin geschützt sein Nun soll es einen neuen Aufzug geben. Das werde teuer. Etwa eine viertel Million Euro könnte der Ersatz kosten. Und der Einbau wird wohl auch erst im kommenden Jahr möglich sein. Der neue Aufzug soll dann aber aus ammoniakbeständigem Stahl sein - und dem Urin damit länger standhalten können.