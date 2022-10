Wildpinkler am Ulmer Münster - Beleuchtung geht wieder

Rund um das Ulmer Münster hat es in den vergangenen Wochen in den dunklen Ecken massive Probleme mit Wildpinklern gegeben. Jetzt funktioniert die Beleuchtung wieder.

Seit Freitagabend leuchten die Bodenstrahler wieder in den Nischen des Ulmer Münsters. Sechs Wochen lang waren zuvor die Strahler am Boden sowie die Masten zum Anstrahlen der Fassade ausgefallen. Die Ulmer Stadtverwaltung konnte die Störung in der Lichttechnik offensichtlich beheben.

Störung beim Herunterfahren der Lichttechnik am Ulmer Münster

Wegen der Energiekrise soll die Kirche eigentlich nicht mehr so wie früher angestrahlt werden. Die Stadt hat die Beleuchtung an allen öffentlichen Gebäuden heruntergefahren. So bleibt nachts auch der höchste Kirchturm der Welt im Dunkeln. Das dazu gehörende Licht-Kunst-Objekt wurde abgeschaltet. Dass beim Herunterfahren der Lichttechnik auch die Beleuchtung im unteren Bereich des Gebäudes komplett ausgeht, war jedoch nicht geplant. Bei den Lampen in den Nischen sei ein Fehler aufgetreten, hieß es aus dem Ulmer Rathaus.

Die Folgen bekamen die Mitarbeiter der Münsterbauhütte um Münsterbaumeisterin Heidi Vormann schnell zu spüren. Die Zahl der Wildpinkler und die Vermüllung nahmen deutlich zu. Man könne es riechen, sagte Vormann. Im Schutz der Dunkelheit haben offensichtlich immer wieder Männer auf dem Heimweg, wenn öffentliche Toiletten geschlossen sind, ihr Geschäft direkt an den historischen Kirchenmauern erledigt. Die Bauhelfer mussten des Öfteren versuchen, den Urin mit einem Hochdruckreiniger zu entfernen.

Die Bodenbeleuchtung rund um das Ulmer Münster ist repariert. Zuletzt gab es hier Probleme mit Wildpinklern. SWR SWR, Verena Hussong

Aber nicht nur das: Es hat sich auch reichlich Müll rund ums Münster angesammelt. Pizzakartons, Glasflaschen, Dosen, Essensreste wurden abends in die dunklen Nischen geworfen. Jeden Morgen haben die Mitarbeiter der Münsterbauhütte derartige Hinterlassenschaften eingesammelt.

Jetzt funktioniert die Beleuchtung im unteren Bereich des Münsters wieder. Die Störung ist augenscheinlich behoben. Vor allem die Bodenstrahler in den Nischen sollten dafür sorgen, dass sich Männer nicht mehr direkt an der Kirche erleichtern, hofft die Münsterbauhütte. Auch wenn der Mesner der Kirchengemeinde inzwischen festgestellt hat, dass bei manchen sogar tagsüber in dieser Hinsicht die Hemmschwelle gesunken ist.