Ein Mann pinkelt in Ulm gegen ein Schaufenster und verliert dabei das Gleichgewicht. Was dann passiert ist Slapstick: Er stürzt in die Schaufensterscheibe, so dass diese zu Bruch geht.

Ein 34-jähriger Mann hat in der Nacht auf Dienstag beim Wildpinkeln auf dem Münsterplatz in Ulm das Gleichgewicht verloren. Er fiel schließlich in die Schaufensterscheibe eines Geschäfts und erlitt dabei Schnittverletzungen. Beim Pinkeln hat ein Mann am Münsterplatz Ulm das Gleichgewicht verloren, bevor er in eine Schaufensterscheibe fiel und sich verletzte. SWR Laura Ladwig Polizei wird durch Klirren auf Wildpinkler aufmerksam Der Mann ging trotzdem erst einmal weiter. Durch das Klirren wurden aber neben Zeugen auch Beamte der nahegelegenen Polizeistation aufmerksam. Eine Streife entdeckten den blutverschmierten, betrunkenen Mann kurze Zeit später in der Nähe des Geschäfts und nahm ihn vorläufig fest. Laut Polizei erwartet den Mann wegen der zerbrochenen Scheibe jetzt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die Vorwürfe räumte er ein. Schon länger Probleme mit Wildpinklern am Ulmer Münster Rund um das Ulmer Münster hatte es in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Wildpinklern gegeben. Um sie abzuschrecken, hat die Stadt extra dunkle Ecken und Nischen besser beleuchtet.