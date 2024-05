Ed Sheeran, AC/DC oder Herbert Grönemeyer - im Sommer kommen einige Musikstars nach Baden-Württemberg. Eine Übersicht.

Zahlreiche Musikstars machen im Sommer Halt in Baden-Württemberg. Internationale wie nationale Größen treten auf den Bühnen im Land auf. Eine Auswahl, worauf sich die Menschen schon mal freuen können:

Pet Shop Boys

Mit ihrer Tour "Dreamworld: The Greatest Hits Live" kommen die Pet Shop Boys wieder nach Europa. Am 28. Juni ist das britische Popduo bestehend aus Neil Tennant und Chris Lowe zu Gast in der SAP Arena in Mannheim. Die Musiker sind mit Songs wie "Go West", "West End Girls", "Suburbia" oder "It’s a Sin" bekannt geworden. 1981 wurde das Duo gegründet.

Ed Sheeran

Viele Bühnen in Deutschland bespielt der britische Popstar Ed Sheeran ("Beautiful People") im Jahr 2024 nicht. Zu seinen seltenen Auftritten gehört am 22. Juni eine Stippvisite auf dem "Southside"-Festival in Neuhausen ob Eck (Landkreis Tuttlingen).

Avril Lavigne

Mit ihrem rebellischen Auftreten und dem Hit "Sk8er Boi" schaffte die kanadische Sängerin Avril Lavigne im Jahr 2002 den Durchbruch. Am Sonntag, 23. Juni tritt die Sängerin beim "Southside"-Festival auf - und performt altbekannte Songs, wie "My happy ending".

Alice Cooper

Rockklassiker wie "School's Out", "Poison" oder "I'm Eighteen" machten Alice Cooper weltberühmt. Beim Festival "Pinot and Rock" im Breisacher Fritz-Schanno-Park am 6. Juli wird der US-Künstler erwartet. Im Anschluss ist dort auch die deutsche Band Scorpions ("Wind of Change") zu sehen.

Scooter

Seit gut 30 Jahren steht die Hamburger Band Scooter ("Hyper Hyper") für Technomusik. Ihr Frontmann H.P. Baxxter ist im März 60 Jahre alt geworden. Fans können ihn und den Rest der Techno-Band beim "Happiness"-Festival vom 11. bis 13. Juli in Straubenhardt sehen. Dort werden außerdem der Künstler Alligatoah und der Rapper Sido erwartet.

AC/DC

Fast acht Jahre lang hat die Hardrock-Band Pause gemacht, jetzt geht sie wieder auf Tour. Berühmt wurden die Australier mit Songs wie "Highway To Hell", "Back In Black" oder "Thunderstruck". In Baden-Württemberg spielt die Band im Rahmen ihrer "Power up Tour Europe" zwei Konzerte: Am 13. Juli spielt AC/DC in Hockenheim und wenige Tage später am 17. Juli auf dem Wasen.

Nina Chuba

Mit ihrem Erfolg "Wildberry Lillet" eroberte Nina Chuba 2022 die Spitze der deutschen Single-Charts. Beim Festival "Das Fest" in Karlsruhe wird sie am 20. Juli erwartet.

Vergangenes Jahr war Nina Chuba mit Pierre M. Krause in Köln unterwegs. Die ganze Reportage ist hier zu sehen:

Peter Fox

Der Seeed-Sänger Peter Fox hatte mit seinem ersten Solo-Album "Stadtaffe" 2008 einen riesigen Erfolg gelandet. Im vergangenen Jahr brachte der Musiker zunächst die mit Sängerin Inéz eingespielte Single "Zukunft Pink" und dann das Album "Love Songs" heraus. Am 18. Juli ist er Headliner beim Festival "Das Fest" in Karlsruhe.

Pink

Die US-amerikanische Rocksängerin Pink ("Get The Party Started") gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen unserer Zeit - sie wurde mehrmals mit dem Grammy ausgezeichnet und verkaufte über 50 Millionen Alben. Am 19. Juli tritt der Weltstar im Rahmen ihrer Tour "Summer Carnival" in der MHPArena in Stuttgart auf.

Lenny Kravitz

Den US-Rockstar Lenny Kravitz ("Fly Away") bekommen seine Fans am Donnerstag, 25. Juli auf dem Stuttgarter Schlossplatz zu sehen. Er wird bei der 30. Ausgabe der Stuttgarter jazzopen erwartet.

Herbert Grönemeyer

Den Auftakt beim jazzopen auf dem Stuttgarter Schlossplatz macht am 24. Juli Herbert Grönemeyer (67, "Mensch"), der gemeinsam mit den Stuttgarter Philharmonikern auftreten will. Über 13 Millionen Alben hat er im Verlauf seiner Karriere verkauft, ungefähr ebenso viele Menschen haben in dieser Zeit seine Tourneen und Konzerte besucht.

Sting

Die Besucher des Festivals in Stuttgart dürfen sich auch auf den britischen Rockstar Sting (72, "Desert Rose") freuen. Der mehrfach ausgezeichnete Musiker soll am 28. Juli auf der Bühne stehen. Ein paar Tage zuvor ist er am 23. Juli im Schloss Salem (Bodenseekreis) zu sehen.

Pixies

Das Indierock-Quartett ebnete mit seinen früheren Alben "Surfer Rosa" (1988), "Doolittle" (1989) und "Bossanova" (1990) den Weg für unzählige Indierock-Bands der 90er und Nuller-Jahre. Im Schwetzinger Schlossgarten spielt die Band mit Frontmann Frank Black alias Black Francis am 8. August ihr einziges Konzert in Deutschland in diesem Jahr.

Gossip

Nach zwölf Jahren ist im März mit "Real Power" das neue Album des wiedervereinten Trios erschienen. Die einstige Riot-Punk- und spätere Dance-Band ("Heavy Cross") wird am 16. August in Ulm erwartet.

Heavy Cross war – wörtlich übersetzt – "ein schweres Kreuz", an dem Gossip ziemlich heftig zu tragen hatten. Sängerin Beth Ditto wollte den Song ursprünglich gar nicht auf das Album "Music For Men" nehmen, weil sie ihn nicht mochte. Am Ende wurde es ihr bis heute größter Hit.

Backstreet Boys

Die US-Sänger um Nick Carter wurden mit Songs wie "Quit Playing Games (with My Heart)", "Everybody" oder "I Want It That Way" erfolgreich. Die ehemalige Boyband wird beim "Glücksgefühle-Festival" vom 12. bis 15. September am Hockenheimring erwartet - ebenso unter anderem Tokio Hotel und Shirin David.

Bryan Adams

Der Rocksänger ("Summer of '69") macht mit seiner "So Happy It Hurts Tour" in diesem Jahr auch Halt in Baden-Württemberg. Zu sehen ist er am 9. Oktober in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle.