Wie die Reliquie wohl auf die Reichenau kam, hat ein unbekannter Mönch im 10. Jahrhundert in einem sogenannten Translationsbericht schriftlich festgehalten. Die Erzählung schildert in 36 Kapiteln den Weg der Blut-Reliquie von Jerusalem aus auf die Reichenau. Der Bericht umspannt einen Zeitraum von über 120 Jahren. Im Jahr 925 soll sie schließlich mit feierlichen Gesängen in das Münster getragen und auf den Hochaltar gestellt worden sein, so wird es im Bericht beschrieben. Schon wenige Jahre später wird über die Verehrung der Reliquie berichtet.

Die Reliquie ist ein kleines byzantinisches Abtskreuz. Die Vorderseite des Kreuzchens zeigt das Bild des Gekreuzigten. Die Rückseite enthält eine griechische Inschrift, um deren Deutung sich viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bemüht haben. Die Inschrift soll lauten: "Herr, hilf Hilarion, deinem Knecht und Vorsteher deines Klosters, dem Tzirithon". Der Name und die Schreibart weisen auf die zweite Hälfte des 9. Jahrhunderts als Entstehungszeit des Kreuzes hin.

Quelle: Gemeinde Reichenau