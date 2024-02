per Mail teilen

Auf der Insel Reichenau (Kreis Konstanz) hat die Ernte von Gewächshaus-Salaten begonnen. Damit ist das Gemüse in diesem Jahr früher reif als in den vergangenen Jahren.

Die Gemüseernte-Saison auf der Insel Reichenau hat begonnen. Und zwar früher als sonst. Denn auf der Insel im Bodensee werden bereits die Salate, die in Gewächshäusern gewachsen sind, geerntet. Das sonnige Wetter der letzten Zeit habe das Gemüse in den Gewächshäusern früher reifen lassen als sonst, heißt es in einer Mitteilung der Erzeugergenossenschaft Reichenau-Gemüse. Im vergangenen Jahr begann die Ernte der sogenannten Unterglassalate Ende Februar.

Nach der Salaternte beginnt in den kommenden Monaten dann die Ernte von Tomaten, Gurken und Auberginen. Danach werden auch verschiedene Kohlarten, Fenchel, Sellerie und Salate geerntet, die nicht im Gewächshaus, sondern im Freiland gewachsen sind. Über die Hälfte des Umsatzes werde mittlerweile mit Bio-Gemüse erzielt, teilte die Erzeugergenossenschaft mit.

Reichenau-Gemüse auf internationaler Fachmesse "BIOFACH"

Derzeit ist das Unternehmen auf der Fachmesse "BIOFACH" in Nürnberg vertreten. Die Messe gilt als Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel. Dort ist Reichenau-Gemüse mit 16 weiteren Unternehmen Aussteller auf dem "Baden-Württemberg-Gemeinschaftsstand".