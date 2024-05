Unfall in der Innenstadt

In Aalen ist ein Bus in einer Bahnunterführung steckengeblieben. Am Dach ist der Doppeldecker schwer beschädigt. Ein Fußgänger ist bei dem Unfall leicht verletzt worden.

Ungewöhnlicher Unfall in der Innenstadt von Aalen (Ostalbkreis): Dort ist am Montagmittag ein Linienbus in einer Unterführung steckengeblieben. In Aalen ist ein Linienbus in einer Unterführung steckengeblieben. onw-images / Marius Bulling Fußgänger bei Busunfall leicht verletzt Ein 22-jähriger Fußgänger wurde laut Polizei durch herabfallende Glassplitter leicht verletzt. Die Fahrgäste konnten die Beamten vor Ort nicht mehr antreffen, sie haben die Unfallstelle offenbar gleich verlassen. Gegen 15:45 Uhr, rund zwei Stunden nach dem Unfall, konnte der Bus geborgen werden. Nach ersten Angaben der Polizei entstand an dem Doppeldecker ein Totalschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro. Wie sehr die Brücke beschädigt wurde, ist noch nicht klar. Experten müssen sie noch untersuchen. Die Bahn hat den Zugverkehr aber nicht gestoppt. Nach ersten Angaben der Polizei entstand an dem Doppeldecker ein Totalschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro. SWR Frank Polifke Fahrer offenbar falsch abgebogen Nach SWR-Informationen ist der Fahrer seit mehr als 30 Jahren im Dienst und versehentlich eine Straße zu früh abgebogen. Laut Polizei fahren auf der Straße normalerweise keine Linienbusse.