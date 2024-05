per Mail teilen

Etwa 1.500 Fans des türkischen Fußball-Erstligisten Galatasaray Istanbul haben am Sonntag in Mannnheim die türkische Meisterschaft gefeiert. Es wurden auch Bengalos und Böller gezündet.

In Mannheim haben sich am Sonntagabend Fans des türkischen Fußball-Erstligist Galatasaray Istanbul am Mannheimer Marktplatz versammelt. Sie feierten den Titel mit Fahnen, Sprechchören, Gesang und Trommeln. Etwa 1.500 Fans zogen dann laut Polizei vom Marktplatz durch die Fressgasse wieder bis zum Marktplatz zurück.

Bengalos und Böller gezündet - keine Festnahmen

Bis 22:30 Uhr feierten die Fans laut Polizei am Mannheimer Marktplatz weiter. Nach Angaben der Polizei zündeten einige auch Bengalos und Böller an. Es sei niemand verletzt worden und alles friedlich geblieben.

Der türkische Rekordmeister Galatasaray Istanbul hatte am Sonntag durch ein 3:1 bei Konyaspor den Titel vor dem großen Rivalen Fenerbahce gewonnen. Für Galatasaray war es der 24. Meistertitel.