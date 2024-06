per Mail teilen

Am Sonntag wurde eine Leiche bei Bensheim gefunden. Laut Polizei ist jetzt klar: Bei der Toten handelt es sich um eine 40 Jahre alte Frau. Sie wurde offenbar umgebracht.

Bei der Toten, die am Sonntag im Bereich eines Baggersees bei Bensheim (Kreis Bergstraße) gefunden worden ist, handelt es sich laut Polizei um eine vermisste 40 Jahre alte Frau. Sie wurde vermutlich umgebracht. Eine weitere Frau aus ihrem persönlichen Umfeld ist ebenfalls vermisst.

Frau wurde bereits als vermisst gemeldet

Die Frau war am 4. Juni vermisst gemeldet worden. Die Hintergründe zu dem Verbrechen sind noch völlig unklar. Die Polizei hat eine Sonderkommission gegründet, an der 35 Beamtinnen und Beamte beteiligt sind. Am Montag werde es noch weitere Suchmaßnahmen im Bereich des Leichenfundorts geben. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Fundort nicht der Tatort ist.

Weitere Frau aus dem Umfeld der Getöteten ebenfalls vermisst

Die Polizei fahndet in diesem Zusammenhang auch nach einer ebenfalls vermissten 49-jährigen Frau aus dem familiären Umfeld der Getöteten. Inwieweit es einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden der beiden Frauen und dem Tötungsdelikt gibt, sei derzeit noch unklar, so die Polizei.

Die Ermittler suchen Zeugen, die seit dem 4. Juni verdächtige Beobachtungen im Bereich des Badesees Erlache gemacht haben. Die Polizei nimmt Hinweise - auch anonym - entgegen.