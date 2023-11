Herbert Grönemeyer & Band mit den Stuttgarter Philharmonikern

Die Jazzopen 2024 finden vom 18. bis zum 29. Juli statt.

Datum: Mittwoch, 24. Juli 2024 Beginn: 18:00 Uhr

Einlass: 17:00 Uhr Ort: Stuttgart Schlossplatz

Herbert Grönemeyer

Ein Künstler für alle

Herbert Grönemeyer ist eine singuläre Figur; ein Künstler, wie es ihn kein zweites Mal gibt in der deutschen Musik; eigentlich könnte man sagen: In der gesamten deutschen Kultur der letzten Jahrzehnte gibt es einen wie ihn kein zweites Mal, weder in der Musik noch in einem anderen Feld.

Herbert Grönemeyer ist ein Künstler für alle und jeden – und das, obwohl er es seinem Publikum nie einfach gemacht hat; er ist ein Künstler, der eine universelle, unmittelbar verständliche Sprache spricht – und doch eine Sprache, die ganz unverwechselbar, charismatisch und eigensinnig ist; er ist ein Künstler, der niemals stillsteht und nie aufhört, sich zu verwandeln – und der doch nie beliebig, sinnlos schrill oder exzentrisch wirkt. Denn jede seiner Verwandlungen spiegelt den Wandel der Welt drumherum wider: Herbert Grönemeyer ist seiner Zeit immer voraus gewesen und gerade darin seiner Gegenwart ein getreuer Ausdruck.

Über 13 Millionen Alben hat er im Verlauf seiner Karriere verkauft, ungefähr ebenso viele Menschen haben in dieser Zeit seine Tourneen und Konzerte besucht.