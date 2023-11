Datum: Samstag, 10. August 2024 Beginn: 20:30 Uhr

Ort: Open Air vor dem Karlsruher Schloss Vorverkauf: Eventim

01806 570070 (20 Cent pro Anruf aus den Festnetzen, 60 Cent pro Anruf aus den Mobilfunknetzen)

Programm: Der Ausnahmekünstler Herbert Grönemeyer bringt das Karlsruher Schloss zum Leuchten bei den Schlosslichtspielen.

Ausnahmekünstler Herbert Grönemeyer

Als Schauspieler wurde er mit dem epochalen Meisterwerk "Das Boot" bundesweit bekannt, sein musikalischer Durchbruch gelang ihm 1984 mit "4630 Bochum". Heute gilt Herbert Grönemeyer als der wohl erfolgreichste zeitgenössische deutsche Musiker. Sein neuestes Studioalbum "Das ist los“ ist im März 2023 erschienen.

Ouvertüre der Schlosslichtspiele 2024

Zur Ouvertüre der Schlosslichtspiele Karlsruhe kommt Grönemeyer für ein einzigartiges Konzert nach Karlsruhe: Open-Air auf dem Schlossplatz mit Projektion auf der 170 Meter breiten Schlossfassade und einer eigens für den Karlsruher Abend zusammengestellten Setlist. Und weil das Konzert am 9. August in Rekordtempo nahezu ausverkauft war, spielt Grönemeyer am 10. August ein Zusatzkonzert in Karlsuhe.

75 Jahre deutsches Grundgesetz

Zum 75. Geburtstag des deutschen Grundgesetzes widmen sich die Schlosslichtspiele Karlsruhe vom 15. August bis zum 15. September 2024 inhaltlich den Themen Recht und Demokratie. Gerade in fragilen Zeiten wie diesen, in denen Rechte, Demokratie, Frieden und Werte Angriffen von vielen Seiten ausgesetzt sind, sind Haltung und Engagement wichtiger denn je. Herbert Grönemeyer ist nicht nur musikalisch einer der herausragendsten deutschen Künstler, sondern auch seit Jahrzehnten sozial und politisch engagiert, gerade auch für dieses Land und seine Demokratie.