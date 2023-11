per Mail teilen

Die Jazzopen 2024 finden vom 18. bis zum 29. Juli statt.

Datum: Freitag, 26. Juli 2024 Beginn: 18:00 Uhr

Einlass: 17:00 Uhr Ort: Stuttgart Schlossplatz

Lageplan Tickets Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: Karten direkt auf https://www.jazzopen.com

Sam Smith

Der Weg zum Popstar ist oft mit Herausforderungen und Entbehrungen gespickt. Doch es gibt Künstler wie den britischen Sänger Sam Smith, die scheinbar über Nacht in die Welt des Ruhms katapultiert werden.

Sam Smiths musikalische Reise begann im zarten Alter von acht Jahren. Ein Jazzsänger, der den Eltern von Sam bekannt war, nahm ihn unter seine Fittiche und brachte ihm die ersten Gesangsschritte bei.

“Ich erinnere mich lebhaft an diese Zeit. Es fühlte sich an, als würde mir jemand zeigen, wofür ich bestimmt bin”

Sam entwickelte eine wachsende Begeisterung für Musik, insbesondere für weibliche Stimmen.

“Männliche Stimmen haben mich nie wirklich interessiert. Meine Idole waren Whitney Houston und Chaka Khan”

In London hoffte der Sänger auf den großen Durchbruch. Wochenlang widmete er seine Freizeit der Entwicklung von Songideen und Melodien, bevor er auf den Songwriter Jimmy Napesstieß. Gemeinsam schrieben sie einen Song namens “Lay Me Down”, der auf verschiedenen Wegen die Aufmerksamkeit des Dance-Pop-Duos Disclosure erregte. Der Song wurde im Oktober 2012 veröffentlicht und stieg sofort in die britischen Top 20 auf.