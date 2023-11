per Mail teilen

Die jazzopen feiern 2024 ihr 30-jähriges Jubiläum. Auf vier Hauptbühnen und eintrittsfreien Jazz Open Stages werden u.a. Sting, Jamie Cullum und Herbert Grönemeyer auftreten.

Jazz, harter Rock, gefühlvoller Soul bis hin zum Techno-Blasmusik-Mix – die jazzopen 2024 in der Stuttgarter City präsentieren auch im Sommer 2024 die bunte Vielfalt der Musik und untermauern ihren Ruf als eines der europäischen Top-3-Festivals für Jazz & beyond. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Alle Infos zu den jazzopen Stuttgart