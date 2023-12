Die jazzopen 2024 finden vom 18. bis zum 29. Juli statt. Zum viertel Mal bei den jazzopen auf dem Stuttgarter Schlossplatz dabei: Superstar und Hit-Maschine Lenny Kravitz am 25. Juli.

Datum: Donnerstag, 25. Juli 2024 Beginn: 18:00 Uhr

Einlass: 17:00 Uhr Ort: Stuttgart Schlossplatz

Karten direkt auf https://www.jazzopen.com

Lenny Kravitz kommt mit neuem Album

"Stand By My Woman", "Are You Gonna Go My Way", "American Woman" oder "Again" – Rock-Superstar und Hit-Maschine Lenny Kravitz spielt am 25. Juli 2024 bei seinem vierten Jazzopen-Auftritt wieder auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Mit im Gepäck: Sein neues Album Blue Electric Light. Das Versprechen der Plattenfirma lautet: zeitlos, explosiv, romantisch.