Die Jazzopen 2024 finden vom 18. bis zum 29. Juli statt.

Datum: Sonntag, 28. Juli 2024 Beginn: 18:00 Uhr

Einlass: 17:00 Uhr Ort: Stuttgart Schlossplatz

Lageplan Tickets Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: Karten direkt auf https://www.jazzopen.com

Sting

Sting wird mit seiner gefeierten "My Songs“-Tour im Juli 2024 in Deutschland auftreten. Die außergewöhnliche Performance präsentiert die beliebtesten Hits in der Karriere des 17-fachen Grammy-Gewinners sowohl als Solo-Künstler wie auch mit The Police.

My Songs ist eine ausgelassene, dynamische Show, die sich auf die beliebtesten Songs von Sting konzentriert und die erfolgreiche Karriere des Künstlers. Fans dürfen sich auf eine musikalische Zeitreise mit Klassikern wie "Englishman In New York“, "Fields Of Gold”, "Shape OfMy Heart”, "Every Breath You Take”, "Roxanne” und "Message In A Bottle” sowie viele andere seiner Erfolge freuen. Sting wird dabei von einem elektrischen Rock-Ensemble begleitet.