Ein 20-jähriger soll bei Neckarsulm eine Polizistin fast bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben und sitzt in U-Haft. Er war davor mit einem Fahrrad auf der B27 unterwegs.

Ein Mann soll am Donnerstag in Folge einer Vekehrskontrolle eine Polizistin bei Neckarsulm (Kreis Heilbronn) gewürgt haben. Er sitzt jetzt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Das teilten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Heilbronn am Montag mit.

Der 20-Jährige war nach Polizeiangaben nach Mitternacht ohne Licht und unter starkem Drogeneinfluss auf der zweispurigen B27 unterwegs. Die Polizei kontrollierte ihn und nahm den Mann mit auf die Neckarsulmer Wache. Dort wurde er den Angaben zufolge gewalttätig und flüchtete.

Nach Flucht wieder gefasst - auf der Bundesstraße

Kurze Zeit später entdeckte eine Polizeistreife den Mann erneut auf der Bundesstraße. Er soll die Beamten dabei sofort angegriffen und eine Polizistin fast bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Erst die zur Unterstützung gerufenen Polizisten konnten ihre Kollegin demnach befreien. Insgesamt wurden vier Polizeikräfte und eine Sanitäterin bei dem Einsatz verletzt. Zwei davon sind dem Polizeibericht zufolge vorerst dienstunfähig.