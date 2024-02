Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marc-Julien Heinsch.

9:54 Uhr BW-Weinbranche unter Druck: Kostenexplosion und weniger Absatz Verbraucherinnen und Verbraucher haben im vergangenen Weinwirtschaftsjahr (August 2022 bis Ende Juli 2023) durchschnittlich eine Flasche weniger Wein getrunken als im Jahr zuvor. Das hat das Deutsche Weininstitut (DWI) mitgeteilt.Der Absatz von deutschem Wein brach um zehn Prozent ein, häufig sticht günstigere Konkurrenz aus dem Ausland die heimischen Weine aus, die Produktionskosten hierzulande bleiben hoch. All diese Entwicklungen machen auch den Weinbauern und Wengertern im Land Sorgen. Darüber wollen sie mit Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) bei der 71. württembergischen Weinbautagung in Weinsberg (Kreis Heilbronn) sprechen. Siegfrid Schmid, Weingärtner aus Obersulm (Kreis Heilbronn) spricht im Video über seine Situation: Sendung am Mi. , 7.2.2024 10:00 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn - Regionalnachrichten

9:32 Uhr Pforzheim: Schwerverletzte Schüler laut Polizei nicht in Lebensgefahr Ich habe heute früh ja schon von dem mutmaßlichen Messerangriff auf zwei 17-jährige Schüler in Pforzheim berichtet. Gerade hat die Polizei mitgeteilt, dass die beiden Schwerverletzten nicht in Lebensgefahr schwebten. Nach der Tat waren beide gestern ins Krankenhaus gekommen. Die Tatverdächtigen im Alter von 18 und 19 Jahren sind derweil weiter vorläufig festgenommen. Die Ermittelnden gehen davon aus, dass sich mutmaßliche Täter und Opfer kannten. Die Hintergründe der Tat sind aber weiter unklar, nach Angaben eines Polizeisprechers sind die Tatverdächtigen keine aktuellen oder ehemaligen Schüler der Schule. Sendung am Mi. , 7.2.2024 9:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe - Regionalnachrichten

9:20 Uhr A8 bei Leonberg: Stau wegen Trümmerfeld Auf der A8 bei Leonberg (Kreis Böblingen) staut sich der Verkehr gerade über mehrere Kilometer. Grund dafür ist die Bergung eines Lkw und der Trümmerteile, die er auf der Fahrbahn hinterlassen hat. Der Lastwagen sei aus zunächst unbekannter Ursache in den Grünstreifen gefahren und gegen die rechte Leitplanke geprallt, so die Polizei. Das Fahrzeug rollte dann weiter und kam noch mehrmals von der Fahrbahn ab, bevor der Lastwagen bei der Ausfahrt Leonberg-West schließlich zum Stehen kam. Der Fahrer des mit Metallteilen beladenen Sattelzugs kam laut Polizei ins Krankenhaus. Wie schwer er verletzt wurde, war zunächst unklar. Die Bergung des Lkw dauert an. Die aktuellen Verkehrsmeldungen findet ihr immer aktuell hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

9:07 Uhr Krieg in Nahost: Noch keine Feuerpause in Sicht Schauen wir kurz auf die Weltpolitik: Die internationalen Bemühungen um eine Waffenruhe im Gazastreifen dauern an. Nach Angaben des Vermittlers Katar reagierte die Terrororganisation Hamas positiv auf den aktuellen Vorschlag für eine Feuerpause, stellte aber einige Bedingungen. US-Außenminister Anthony Blinken bestätigte, dass Vermittler die Reaktion der Hamas erhalten hätten. Er werde die israelische Führung bei seinem bevorstehenden Besuch darüber informieren. "Es gibt noch viel Arbeit zu erledigen, aber wir sind weiterhin der Überzeugung, dass eine Vereinbarung möglich und in der Tat unerlässlich ist", erklärte Blinken weiter. Unterdessen wurden weitere 31 der von der Hamas in den Gazastreifen entführten israelischen Geiseln für tot erklärt. Ringen um Waffenruhe in Nahost Ringen um Waffenruhe in Nahost: Annäherung - aber kein Durchbruch Noch ist keine Feuerpause in Nahost in Sicht. Laut Katar gibt es aber positive Signale der Hamas auf den jüngsten Vermittlungsvorschlag. Es gebe "noch viel Arbeit", sagt US-Außenm…

8:59 Uhr Top-Quote für Leverkusen gegen VfB Stuttgart in der ARD Das spricht für den mehr als ansehnlichen Fußball, den beide Teams in dieser Saison spielen: Das DFB-Pokalspiel zwischen Leverkusen und Stuttgart brachte der ARD gestern im Schnitt rund 5,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist laut AGF Videoforschung ein Marktanteil von 23,2 Prozent - der höchste aller bisherigen Pokalspiele in dieser Saison. Enttäuschte Spieler des VfB Stuttgart nach dem bitteren Pokal-Aus in Leverkusen picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

8:35 Uhr Mein Tipp: Tagesschau-Podcast zu Potsdamer Geheimtreffen Heute möchte ich euch eine Folge des Tagesschau-Podcasts "11KM" empfehlen. Reporterin Katja Riedel erzählt dort Host Victoria Koopmann von der Recherche von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" zu den Verflechtungen der AfD mit den Organisatoren des Geheimtreffens mit Rechtsextremen, das von "CORRECT!V" aufgedeckt wurde. Die jüngste Recherche zeigt: Die AfD hat bis in die Parteispitze mehr mit dem Potsdamer Treffen zu tun als bisher bekannt. Im Fokus: Arne Friedrich Mörig, Sohn des Veranstalters. Die Folge findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört. Die Recherche könnt ihr außerdem hier nachlesen. Nach Recherchen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" ist die AfD enger mit den Organisatoren des Potsdamer Geheimtreffen verflochten, als bisher bekannt. picture alliance/dpa Foto: Daniel Löb

8:19 Uhr Social Media: Diskussion über steigende AfD-Mitgliedszahlen Ich hatte euch vorhin von den im vergangenen Jahr um 44 Prozent gestiegenen Mitgliederzahlen der AfD berichtet. Auch auf Instagram und Facebook diskutiert unsere Community darüber: Ein Userin schreibt: "Zum Glück zeigt das Bild auf den Straßen in Deutschland gerade die echten Mehrheitsverhältnisse!" Ein anderer entgegnet: "Die rechten Parteien sind die einzigen, die sich auf real vorkommende Probleme und Sorgen der Bürger einlassen. Alle anderen Parteien sprechen immer nur von 'Was wäre wenn' oder 'Wegen den'." Viele geben auch zu bedenken, dass sich seit den deutschlandweiten Protesten gegen Rechtsextremismus etwas an den Mitgliederzuwächsen verändert haben dürfte. Ein weiterer User schreibt: "'Denn sie wissen nicht, was sie tun.' Es gibt keine einfachen Lösungen, wie es die AfD verspricht. Jeder, der AfD wählt, weiß, was er wählt. Rechtsextreme, die den demokratischen Staat verachten, Menschenrechten verachten..." Ein anderer schreibt: "Kein Wunder. Bei der Regierung, die wir haben, ist das ein Muss. Es kann nur besser werden mit der AfD."

7:40 Uhr Kohlekraftwerk Heilbronn wird Gaskraftwerk Wir hatten am Montag über die möglichen Folgen der neuen Kraftwerksstrategie der Bundesregierung für Baden-Württemberg berichtet. Im Kern geht es darum, Gaskraftwerke zu errichten, die langfristig mit Wasserstoff betrieben werden können, um so die Stromversorgung zu sichern und auf erneuerbare Energien umzustellen. In Heilbronn zeigen sich bereits erste Auswirkungen. Am 23. Februar beginnt dort der Umbau des Kohlekraftwerks am Neckar zum Gaskraftwerk. Ende 2026 soll das Heilbronner Kraftwerk mit Gas Strom erzeugen und später auf Wasserstoff umgerüstet werden. Ähnliche Umbaupläne hat die EnBW auch für ihre Kraftwerke bei Esslingen und in Stuttgart-Münster. Die Umbauten werden im Rahmen des sogenannten Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes staatlich gefördert. Sendung am Mi. , 7.2.2024 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn - Regionalnachrichten

7:25 Uhr EnBW-Personalvorständin: Unternehmen bei Fachkräftesuche in der Pflicht Man merkt es an vielen Stellen, der Arbeitsmarkt in Deutschland wird zunehmend zum Arbeitnehmermarkt: Nicht jeder wolle nach Baden-Württemberg ziehen, sagt etwa Colette Rückert-Hennen, Personalvorständin beim Energieversorger EnBW, und wirbt für hybrides Arbeiten und flexiblere Arbeitszeiten. Denn damit der Fachkräftemangel die Energiewende nicht ausbremst, ist aus ihrer Sicht vor allem Flexibilität der Arbeitgeber gefragt. "Man muss sich öffnen", sagte Rückert-Hennen der Deutschen Presse-Agentur (dpa), "nur so kann man den Pool größer machen. Bis 2026 will EnBW konzernweit 9.600 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Rückert-Hennen ist zuversichtlich, auch wenn man angesichts des Fachkräftemangels etwas tun müsse. So sollten auch Fachfremde eingestellt und anschließend geschult werden, wenn sie die richtigen "Skills" mitbrächten. Und auch Bewerberinnen und Bewerber jenseits der 50 stellten einen "sehr großen Pool" dar.

7:12 Uhr So sieht's auf den Straßen in BW aus Auf der A81 Heilbronn in Richtung Würzburg ist zwischen Osterburken und Boxberg die rechte Spur wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Ebenfalls auf der A81 solltet ihr von Singen kommend in Richtung Stuttgart auf Höhe Sulz aufpassen. Auf dem Standstreifen findet eine Unfallaufnahme statt. Ansonsten sind die Straßen im Land aktuell ziemlich frei. Kommt gut an euer Ziel! Alle Verkehrsmeldungen findet ihr wie immer auch hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:59 Uhr Närrischer Staatsempfang der Landesregierung Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) empfängt am Mittag Vertreterinnen und Vertreter der schwäbischen und alemannischen Narrenzünfte zum traditionellen närrischen Staatsempfang. Rund 220 Närrinnen und Narren aus sieben Vereinigungen werden im Neuen Schloss in Stuttgart erwartet. Angeführt wird der Narrenzug in diesem Jahr von der Stadtkapelle Furtwangen. Der Tradition entsprechend wird der Ministerpräsident beim närrischen Staatsempfang der Landesregierung symbolisch seines Amtes enthoben, anschließend wird die Fasnet eingeläutet. Grünen-Regierungschef Kretschmann gilt als erklärter Freund der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. Nach eigenen Angaben ist der 75-jährige stolzer Träger des Froschkuttelordens der Narrenzunft Gole im oberschwäbischen Riedlingen.

6:50 Uhr Neue Flüchtlingszentren: Schwierige Standortsuche Das CDU-geführte Ministerium für Justiz und Migration prüft, ob der Eiermann-Campus - der frühere Sitz von IBM Deutschland - für eine Landeserstaufnahmestelle (LEA) für Flüchtlinge geeignet ist. Das bestätigte das Ministerium dem SWR. Auch an einem Standort in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) wird untersucht, ob eine LEA für bis zu 2.000 Asylsuchende eingerichtet werden kann. Auch ein freiwerdendes Klinikareal in Böblingen soll für eine neue LEA in Frage kommen. Bislang gestaltet sich die Suche nach neuen LEA-Standorten in Baden-Württemberg schwierig. Weil Ende 2025 die LEA in Ellwangen (Ostalbkreis) mit 1.050 Plätzen geschlossen werden soll, steht das Ministerium unter Zeitdruck. In der Regierungszentrale wächst nach SWR-Informationen der Unmut über die Hängepartie, die auch mit der Unentschiedenheit des zuständigen Ministeriums zusammenhänge. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat Justizministerin Marion Gentges (CDU) dem Vernehmen nach schon mehrfach einbestellt. Angesichts der allgemein kritischen Stimmung in der Bevölkerung zur Migration und der im Juni anstehenden Kommunalwahl tue sich insbesondere die CDU schwer, hier voranzukommen, heißt es bei den Grünen. Nach Druck von Kretschmann Neue Standorte für Flüchtlingszentren in BW im Gespräch In BW fehlen tausende Plätze für ankommende Asylbewerber. Die Suche nach Standorten für Flüchtlingsunterkünfte ist zäh. Nun rückt ein berühmtes Gelände in Stuttgart ins Visier. 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg Sendung am Mi. , 7.2.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:41 Uhr Diskussionen um Schwarz-Grün im Bund Bis zur nächsten Bundestagswahl 2025 ist es noch eine Weile hin. Trotzdem wird schon jetzt über mögliche Regierungsbündnisse diskutiert, die auf die derzeit unbeliebte Ampelregierung folgen könnten. Nachdem BW-Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Koalition ihrer Parteien in Baden-Württemberg öffentlich gelobt und auch als Option für den Bund ins Spiel gebracht haben, diskutieren CDU und CSU über die Machtoption. Denn nicht nur aus Baden-Württemberg kommen solche Überlegungen. In einer E-Mail an Anhänger hatte sich CDU-Chef Friedrich Merz am Wochenende Bündnisse mit allen drei Ampelparteien offengehalten. Auch SPD und Grüne könnten Partner werden, wenn es für ein Bündnis mit der FDP nicht reichen sollte. "Keine besonders verlockende Aussicht, aber eine regierungsfähige Mehrheit muss es geben", schrieb er dazu in seinem Newsletter. An den Überlegungen gibt es naturgemäß auch Kritik aus den Reihen der Union. "Schwarz-Grün ist kein Modell für die Zukunft", sagte CSU-Generalsekretär Martin Huber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, sagte dem ZDF, 18 Monate vor der Bundestagswahl sei nicht der Zeitpunkt für Koalitionsspekulationen. "Was man aber jetzt schon sagen kann ist, dass Schwarz-Grün auf Bundesebene außerhalb der politischen Vorstellungskraft liegt."

6:20 Uhr Warnstreik der Lufthansa: Kaum Auswirkungen auf Baden-Württemberg Die Gewerkschaft ver.di hat das Bodenpersonal der Lufthansa zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Den Stuttgarter Flughafen wird das vermutlich kaum treffen. Laut einer Flughafensprecherin fallen sechs Flüge aus, vier zwischen Stuttgart und Frankfurt und zwei Flüge nach München. Am Flughafen Friedrichshafen waren nach eigenen Angaben für heute drei Lufthansa-Abflüge geplant, allesamt nach Frankfurt. Zuletzt waren keine Flugstreichungen bekannt. Dazu könne es aber kurzfristig kommen. Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden ist von dem Warnstreik nicht betroffen.

6:13 Uhr Technologiekonzern Bosch legt Geschäftszahlen für 2023 vor Der Technologiekonzern und Autozulieferer Bosch mit Sitz in Stuttgart legt heute um 11 Uhr vorläufige Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vor. Vorstandschef Stefan Hartung hatte im Dezember angekündigt, wichtige Finanzziele um ein bis zwei Jahre verschieben zu müssen. An den Zielen für 2023 hielt er damals aber fest. Im Geschäftsjahr 2022 hatte Bosch einen Umsatz von 88,2 Milliarden Euro gemacht. Fast 60 Prozent davon entfielen auf die Autozuliefersparte. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern lag bei 3,8 Milliarden Euro. Für 2023 hatte Bosch ein Umsatzzuwachs zwischen 6 und 9 Prozent angepeilt. Zuletzt hatte Bosch unter anderem angekündigt mehr als jede vierte Stelle bei Bosch Power Tools in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) abzubauen.

6:10 Uhr So wird das Wetter in Baden-Württemberg Am Vormittag ist der Himmel über Baden-Württemberg mit dichten Wolken behangen, die dann auch Regen bringen. Im Laufe des Tages nimmt der Regen sogar zu. Richtung Süden des Landes, vor allem südlich der Donau, ist es meist klar oder nur locker bewölkt. Die Temperaturen liegen im Laufe des Nachmittags zwischen 8 und 13 Grad. Mehr Infos zum Wetter gibt es im TV-Wetterbericht aus den SWR Aktuell Nachrichten von gestern Abend zum Nachschauen: Video herunterladen (35,3 MB | MP4)