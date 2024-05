Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Natalja Kurz.

9:30 Uhr Stuttgarter Olympiade der Köche beinahe ohne Geschirr Eine internationale Krise hätte doch fast die Küchenprofis bei der Olympiade der Köche in Stuttgart ausgebremst: Wegen der Attacken der Huthi-Miliz fahren derzeit weniger Schiffe durch das Rote Meer. Der Warenverkehr durch den Suezkanal hat sich fast halbiert. Dadurch konnten auch die hochwertigen Teller, auf denen die Menüs serviert werden, nicht rechtzeitig nach Stuttgart gebracht werden. Der Porzellanhersteller RAK Porcelain teilte mit, das Containerschiff mit dem Geschirr sei nahe des Suezkanals in eine Blockade geraten. Die Lösung: Das Porzellan wurde flugs neu produziert und per Flugzeug transportiert. So kann auf dem Stuttgarter Messegelände jetzt doch noch bis morgen um die Wette gekocht werden - Küchenprofis aus 55 Ländern kämpfen um den Sieg. Stuttgart Containerschiff mit Geschirr blockiert Stuttgarter Olympiade der Köche: Fast hätten Piraten die Pläne durchkreuzt Bei der Olympiade der Köche kämpfen derzeit in Stuttgart Küchenprofis aus 55 Ländern um den Sieg. Die Teller dafür sind vom Feinsten - und wären fast nicht rechtzeitig angekommen.

9:16 Uhr Stuttgarts OB Nopper: Gendersternchen nur im Ausnahmefall Nachdem sich die baden-württembergische Landesregierung gegen die sogenannte Gendersprache im offiziellen Schriftverkehr ausgesprochen hat, zieht Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) nach. In einem Schreiben an alle Beschäftigten der Stadtverwaltung empfiehlt Nopper, Gender-Sonderzeichen wie Sterne oder Doppelpunkte nur noch im Ausnahmefall zu verwenden. Nopper erklärte, die Gender-Sprache sei schwerer verständlich, schließe dadurch mehr Menschen aus, als sie einbinde, und sei in der Bevölkerung nach wie vor unbeliebt. Grundsätzlich dürften Mitarbeiter aber weiter Gender-Sonderzeichen einsetzen - wenn es, so Nopper, "dem Sprachverständnis und Sprachgebrauch der adressierten Zielgruppe entspricht". Sendung am Di. , 6.2.2024 9:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart

8:55 Uhr Update von den Straßen in BW Wir schauen noch mal auf die Straßen in Baden-Württemberg. Dort ist inzwischen einiges dazugekommen. Auf der B14 Backnang Richtung Stuttgart gibt es 4 Kilometer Stau zwischen Teiler B14/B29 und Fellbach-Süd. In Stuttgart auf der B10 zwischen Wangen und Poststraße staut es sich auf 3 Kilometern. Und auf der B295 zwischen Weilimdorf-Mitte und Feuerbacher Tunnel gibt es ebenfalls 3 Kilometer Stau. Alle Verkehrsmeldungen zum Nachlesen findet ihr immer auch hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

8:29 Uhr Achtung: Rückruf von Süßspeise mit Pistazien Wegen eines Salmonellenfundes ruft der Mannheimer Lebensmittelhändler BLG Kardesler GmbH eine Süßspeise zurück. Konkret geht es um das Produkt "Suntat Helva mit Pistazien" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum Juli 2025. Die betroffene Ware ist nach Angaben des Herstellers bereits aus dem Verkauf genommen worden. Kundinnen und Kunden, die das Produkt bereits gekauft haben, sollten es nicht essen. Packungen mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum könnten in die jeweiligen Märkte zurückgebracht werden. Laut dem Internet-Portal lebensmittelwarnung.de kam die Süßspeise in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in den Handel. Salmonellen können Magen-Darm-Erkrankungen auslösen. Der Hersteller gehört zur Mannheimer Suntat-Gruppe. Sendung am Di. , 6.2.2024 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Mannheim

8:17 Uhr Kretschmann sieht große Chancen für Schwarz-Grün im Bund Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält eine schwarz-grüne Koalition auf Bundesebene offenbar für realistisch. In einem Interview mit "Web.de News" sagte Kretschmann, die Chancen für ein solches Bündnis nach der nächsten Bundestagswahl 2025 seien groß: "Die CDU ist eine wirtschaftsnahe Partei und der Markenkern der Grünen ist die Umwelt- und Klimapolitik. Wir brauchen diese Verbindung von Ökologie und Ökonomie." Deshalb sei er ein überzeugter Anhänger dieser Konstellation.

7:38 Uhr Biobäuerin aus Wangen kämpft gegen Gentechnikgesetz Eine Biobäuerin aus Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) will mit einer Petition ein neues Gentechnikgesetz der EU stoppen. Es soll morgen beschlossen werden. Bärbel Endraß hat mehr als 92.000 Unterschriften gesammelt. Zusammen mit Landwirten aus Frankreich und Deutschland will sie die Liste heute Nachmittag in Straßburg den Europa-Parlamentariern übergeben. Das neue Gesetz sieht vor, dass Lebensmittel nicht mehr gekennzeichnet werden, wenn sie mit sogenannten "neuen genomischen Verfahren" hergestellt wurden. Dazu gehören etwa Verfahren, die Feldfrüchte resistent machen sollen gegen den Klimawandel. Außerdem sollen Kontrollen wegfallen, die verhindern, dass sich derartiges Saatgut mit herkömmlichem Saatgut vermischt. Endraß meint, der Verbraucher müsse wissen, was er isst. Sendung am Di. , 6.2.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

7:18 Uhr A8-Baustelle verursacht die meisten Staus in BW Wo wir gerade bei Autos und dem Straßenverkehr sind: Der ADAC hat seine neue Staubilanz veröffentlicht. Ganz vorne steht auch in diesem Jahr die Dauerbaustelle auf der A8 bei Pforzheim. Sie sorgte laut ADAC für die meisten Staus in ganz Baden-Württemberg. Allein zwischen den Ausfahrten Pforzheim-Ost und Pforzheim-Süd zählten die Fachleute rund 1.800 Staus. Funfact: Würde man alle Autos, die in dem Abschnitt nur in Fahrtrichtung Stuttgart im Stau standen, hintereinanderstellen, würde die Strecke von Pforzheim bis zum Nordpol reichen. Sendung am Di. , 6.2.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe

7:09 Uhr Bald keine Teslas mehr bei SAP Beim Walldorfer Softwarekonzern SAP gibt es wohl bald keine Teslas mehr als Dienstwagen. Das "Handelsblatt" schreibt, der Elektroautohersteller aus den USA müsse bald auf den Großkunden verzichten. Ein SAP-Sprecher habe erklärt, die Listenpreise bei Tesla schwankten stärker als bei anderen Herstellern. Das erschwere die Planung und sei deshalb ein finanzielles Risiko. Tesla hat öfter die Preise gesenkt. Das mindert den Wiederverkaufswert von Gebrauchtfahrzeugen. Wie viele Teslas es in seiner Dienstwagen-Flotte hat, wollte SAP auf Nachfrage des SWR nicht sagen. Nur so viel: In Deutschland biete das Unternehmen seinen Mitarbeitenden überhaupt keine Teslas an. Sendung am Di. , 6.2.2024 5:00 Uhr, Die Morningshow, SWR3

6:58 Uhr So sieht's auf den Straßen in BW aus Auf den Straßen im Land ist es noch recht ruhig. Die Polizei warnt aber vor mehreren Gefahren: Auf der A6 Heilbronn Richtung Mannheim steht zwischen Sinsheim-Süd und Sinsheim ein defekter LKW auf dem Beschleunigungsstreifen. Defekte Autos stehen außerdem auf der B313 Plochingen Richtung Nürtingen zwischen Plochinger Dreieck und Wernau sowie auf der B29 Aalen Richtung Stuttgart in Höhe Lorch-Waldhausen. Fahrt bitte vorsichtig! Alle Verkehrsmeldungen findet ihr immer auch hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:47 Uhr Bayern München fegt Freiburger Fußballerinnen vom Platz Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben sich gestern Abend wieder souverän an die Tabellenspitze der Bundesliga geschoben. Zum Abschluss der Rückrunde besiegten sie die Freiburgerinnen mit 4:0 (2:0). Freiburg tritt mit 15 Punkten auf Rang acht auf der Stelle. Sendung am Di. , 6.2.2024 5:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:42 Uhr Genehmigung ist da: Dampfschiff "Säntis" wird gehoben Wer schon mal mit der "Hohentwiel" auf dem Bodensee gefahren ist, kann vielleicht ein bisschen nachvollziehen, welche Gefühle so ein schönes altes Schiff auslösen kann. Fans haben sich jedenfalls dafür eingesetzt, dass auf dem See bald auch noch die "Säntis" fährt. Das einst elegante Dampfschiff wurde vor 90 Jahren versenkt und soll jetzt aufwendig aus 210 Metern Tiefe geholt werden. Der Verein in Romanshorn in der Schweiz hat für die Aktion umgerechnet 280.000 Euro gesammelt. Gestern wurde die sogenannte Konzession zur Hebung erteilt. Am 18. März soll die Bergung starten. Romanshorn Aktion startet Mitte März Dampfschiff "Säntis": Bergung aus dem Bodensee ist bewilligt Das Wrack des vor 90 Jahren im Bodensee versenkten Dampfschiffs "Säntis" darf ab Mitte März gehoben werden. Die Schweizer Behörden erteilten die Genehmigung.

6:24 Uhr Immer noch kein Regionalzug von Müllheim ins Elsass Die Zugverbindung zwischen dem südbadischen Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) und Mulhouse im Elsass sollte eigentlich ein Symbol sein für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Leider fährt darauf aber kein Zug. Grund ist der Personalmangel in Frankreich. Die französische Staatsbahn SNCF hat jetzt mitgeteilt, sie könne den Nahverkehr auf der Strecke nicht vor dem Frühjahr wieder aufnehmen. Das hat das Landesverkehrsministerium auf eine Anfrage der SPD-Landtagsabgeordneten Gabriele Rolland mitgeteilt. Bis es wieder genügend Lokführer gibt, fahren also zwischen Müllheim und Mulhouse weiter Busse.

6:13 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Das Regierungspräsidium Tübingen verleiht am Nachmittag die Narrenkappe. Sie geht in diesem Jahr an die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). Geladen sind Hästräger von acht verschiedenen Narrengruppierungen im Land, darunter die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte und der Alemannische Narrenring. Heute vor einem Jahr bebte die Erde in der Türkei und in Syrien. Offiziell kamen mehr als 50.000 Menschen ums Leben. Auch die Aalener Partnerstadt Antakya war von dem Erdbeben stark betroffen. Viele Menschen machten sich damals aus dem Ostalbkreis auf den Weg, um Hilfe in die betroffenen Gebiete zu bringen. Heute Abend findet auch auf dem Aalener Rathausplatz eine Gedenkfeier für die Opfer des Bebens statt. Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart trifft heute Abend im Viertelfinale des DFB-Pokals auf Bayer Leverkusen. Das Spiel in Leverkusen beginnt um 20:45 Uhr und wird live im Ersten übertragen.

6:11 Uhr So wird das Wetter in Baden-Württemberg Heute ist es zunächst neblig, danach scheint wenigstens südlich der Donau die Sonne. Im Rest des Landes überwiegen die Wolken und die Sonne zeigt sich nur gelegentlich. Die Temperaturen steigen auf 7 Grad im Hochschwarzwald und bis zu 13 Grad im Neckartal. Mehr Infos zum Wetter gibt es im TV-Wetterbericht aus den SWR Aktuell Nachrichten von gestern Abend zum Nachschauen: Video herunterladen (38,4 MB | MP4)