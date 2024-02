Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Natalja Kurz.

9:37 Uhr "Unfassbarer Zusammenhalt" bei Traktordemo im Kreis Heilbronn Rund 700 Landwirtinnen und Landwirte haben am Sonntagabend mit ihren Traktoren den Heuchelberg bei Leingarten (Kreis Heilbronn) in ein beeindruckendes Licht getaucht. Beeindruckend war auch die Atmosphäre, erzählte Landwirtin Marina Kissinger aus Schwaigern-Massenbachhausen im SWR. Sie sei überrascht gewesen von der Teilnehmerzahl und von einem "unfassbaren Zusammenhalt". Mit ihrer Aktion wollten die Bauern Kontakt herstellen zur Gesellschaft und ins Gespräch kommen. Im Licht der Scheinwerfer bei Wein und Grillwürstchen ist ihnen das offenbar gelungen. Leingarten Protestaktion der Landwirte bei Leingarten Über 300 Traktoren brachten den Heuchelberg zum Leuchten Die Bauernproteste auch in der Region Heilbronn-Franken gehen weiter. Am Sonntagabend waren rund 700 Landwirte mit über 300 Traktoren auf den Heuchelberg bei Leingarten gefahren. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

9:09 Uhr Weinstadt: Mann mit Beil löst SEK-Einsatz aus In Weinstadt im Rems-Murr-Kreis hat ein Mann gestern Nachmittag eine Sondereinheit der Polizei auf den Plan gerufen. Nach Angaben der Ermittler bedrohte der 47-Jährige zunächst einen Nachbarn mit einem Beil. Dann verbarrikadierte er sich im Haus und bedrohte auch die Polizisten mit dem Beil. Ein Spezialeinsatzkommando überwältigte den Mann schließlich und nahm ihn fest. Dabei wurde er leicht verletzt. Ein Polizeisprecher erklärte, der 47-Jährige habe sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und sei in eine Klinik gebracht worden. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Sendung am Mo. , 5.2.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

8:46 Uhr Brennende Reifen blockieren B30 Ungewöhnliche Verkehrsbehinderungen gab es in der vergangenen Nacht auf der B30 zwischen Bad Waldsee und Weingarten im Kreis Ravensburg. Dort hatten Unbekannte etwa 30 Autoreifen abgelegt und angezündet. Außerdem malten sie laut Polizei das Wort "unzufrieden" auf die Fahrbahn. Wer mit was genau unzufrieden ist oder war, ist noch unklar. Die B30 war jedenfalls etwa zwei Stunden lang blockiert, bis Einsatzkräfte die Reifen gelöscht und abtransportiert hatten. Sendung am Mo. , 5.2.2024 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen

Wir schauen noch schnell auf die Behinderungen im Straßenverkehr. Auf der A8 München Richtung Stuttgart stockt es inzwischen zwischen Wendlingen und Degerloch auf rund zehn Kilometern. Es dauert bis zu einer Viertelstunde, bis ihr da durch seid. Vier Kilometer Stau gibt es auf der A81 Singen Richtung Stuttgart zwischen Böblingen-Hulb und Sindelfingen. Und auf der A8 zwischen Ulm-West und Merklingen läuft gerade eine Unfallaufnahme. Fahrt vorsichtig und kommt gut an!

8:18 Uhr Stuttgart: Feuerwehr befreit Mann aus Ladenkeller Einen Einkauf wie in einem schlechten Traum hat ein Mann in Stuttgart am Wochenende erlebt. Er war am Samstag in einem Supermarkt und fuhr dann mit dem Aufzug ins zweite Untergeschoss. Laut Feuerwehr bemerkte der Mann dort, dass die Türen zum Vorraum verschlossen waren. Der Aufzug war weg und kam auch nicht wieder. Drei Stunden lang wartete der Eingeschlossene, der kein Handy dabei hatte, bis er schließlich den Feueralarm auslöste. Die Rettungskräfte kamen dem Mann mit zwei Löschfahrzeugen zur Hilfe, mussten wegen Bauarbeiten in der Tiefgarage aber auch noch durch eine Staubschutzwand und eine Glastüre einbrechen. Verletzt wurde niemand.

8:07 Uhr Essen auf olympischem Niveau in Stuttgart Wer nach dem Frühstück jetzt schon langsam ans Abendessen denkt, könnte auf der Stuttgarter Messe richtig sein. Dort findet noch bis Mittwoch die 26. Olympiade der Köche statt. Deutschland tritt mit einer Nationalmannschaft und einer Jugend-Nationalmannschaft sowie einem Team für den Catering-Wettbewerb an. Aus Baden-Württemberg mit dabei sind die 30-jährige Hélène Kegler, die in der Café Konditorei Sommer in Reutlingen arbeitet, und David Brenner. Eine Jury bewertet die Gerichte, die es anschließend in einem Restaurant zu essen gibt. Schnell sein lohnt sich allerdings, denn die Veranstalter erwarten insgesamt mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher zur Olympiade. Stuttgart Intergastra, Gelatissimo und Kochwettbewerb Olympiade der Köche in Stuttgart gestartet: Nationalteams kochen 7.000 Menüs Bei der Olympiade der Köche kämpfen Küchenprofis aus 55 Ländern um den Sieg. Das Spitzen-Kochduell findet parallel zur "Intergastra" und "Gelatissimo" in der Messe Stuttgart statt. 19:30 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg mit Sport SWR BW

7:56 Uhr Warnstreik auch bei DAK und Barmer Gestreikt wird heute schon bei den Krankenkassen Barmer und DAK Gesundheit. An fünf Standorten in Baden-Württemberg sind Streikversammlungen geplant. In Stuttgart und Karlsruhe sollen am Vormittag Kundgebungen stattfinden. In Balingen, Freiburg und Heilbronn sind kleinere Versammlungen geplant. Die Servicestellen der Krankenkassen dürften im ganzen Land geschlossen bleiben, außerdem müssten Versicherte mit Verzögerungen bei der Bearbeitung von Anträgen rechnen, heißt es von der Gewerkschaft. Ver.di fordert für die etwa 2.500 Beschäftigten in Baden-Württemberg 12,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 555 Euro mehr pro Monat bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Die DAK Gesundheit hat bisher 6,2 Prozent angeboten, allerdings bei einer Laufzeit von mehr als zwei Jahren. Die Barmer hat noch kein Angebot vorgelegt. Sendung am Mo. , 5.2.2024 9:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe

7:46 Uhr Mittwoch: Flugausfälle und Verspätungen bei der Lufthansa Die Gewerkschaft ver.di hat heute früh einen ganztägigen Warnstreik des Bodenpersonals bei der Lufthansa angekündigt. Los gehen soll es am Mittwoch um 4 Uhr morgens. Betroffen sind die Lufthansa-Standorte Frankfurt/Main, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf. Die Gewerkschaft rechnet mit größeren Flugausfällen und Verzögerungen, "da alle Bodenbeschäftigten von der Wartung bis zur Passagier- und Flugzeugabfertigung zum Warnstreik aufgerufen werden", so ver.di in einer Mitteilung. Hintergrund des Warnstreiks sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Beschäftigten am Boden. Ein Angebot der Arbeitgeber hat die Gewerkschaft zurückgewiesen. Streitpunkte waren unter anderem die Erhöhungsschritte und die Laufzeit eines Tarifvertrages über 36 Monate. Ver.di fordert für das Bodenpersonal der Lufthansa 12,5 Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem soll es eine konzerneinheitliche Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro für die Beschäftigten geben. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 12. Februar in Frankfurt am Main geplant.

7:35 Uhr Monsterkonzerte in Schwäbisch Gmünd Laut und schräg war's am Wochenende auch beim Guggenmusiktreffen in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis). Dort sorgten 20 Guggenmusikkapellen mit rund 800 Musikerinnen und Musikern für Stimmung. Auf vielen Plätzen in der Innenstadt gaben sie am Samstag sogenannte Monsterkonzerte. Die gehen traditionell bis spät in die Nacht hinein und verlagern sich auch gerne mal in ein nahes Lokal. Schluss war erst gestern früh, beim Guggenmusik-Frühschoppen. Dabei konnten Besucherinnen und Besucher noch die Kapellen und ihre Kostüme bewerten.

7:23 Uhr Tausende Hästräger beim Landschaftstreffen in Riedlingen In Riedlingen (Kreis Biberach) war am Wochenende Riesenstimmung: Die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte hatte zum großen Landschaftstreffen eingeladen. Das Spektakel startete am Samstagnachmittag. Auf dem Marktplatz gab es närrische Musik. Sobald es dunkel war, erschien der Gole, die große Hauptfigur der Riedlinger Fasnet. Der Abend in der Innenstadt stand im Zeichen von Brauchtum und Show. Gestern, am Sonntag, zogen dann Hästräger beim großen Narrensprung mit Musik durch die Stadt an der Donau. 41 Zünfte mit rund 6.000 Teilnehmenden waren angemeldet. Etwa 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ließen sich den Umzug nicht entgehen. Video herunterladen (43,9 MB | MP4)

Apropos Autofahrer: Auf den Straßen in Baden-Württemberg wird es langsam voller. Probleme gibt es derzeit auf der B10 in Stuttgart. Da gab es gleich zwei Unfälle - auf der Heilbronner Straße sowie zwischen dem Dreieck Neckarpark und dem Leuzetunnel. Außerdem steht auf der A8 München Richtung Stuttgart zwischen Ulm-West und Merklingen ein defekter Lkw auf dem Standstreifen. Fahrt bitte vorsichtig!

6:47 Uhr Obacht Autofahrer: "Papagei des Schwarzwalds" sitzt auf der Straße! Zwischendurch mal etwas wirklich buntes: Im Schwarzwald lebt ein ganz besonderer Vogel: der Fichtenkreuzschnabel. Er kommt aus der Familie der Finken und hat eine gefährliche Angewohnheit. Der Fichtenkreuzschnabel pickt gerne Streusalz von der Straße. Deshalb hat der Nationalpark Schwarzwald Autofahrer jetzt gebeten, auf der Schwarzwaldhochstraße besonders vorsichtig zu fahren. Die Tiere blieben stur mitten auf der Straße sitzen und würden so leicht zu Verkehrsopfern. Seinen Spitznamen verdankt der Fichtenkreuzschnabel übrigens seinem bunten Federkleid. Er wird deshalb auch "Papagei des Schwarzwalds" genannt.

6:42 Uhr Sparpläne der Bahn: Verkehrsminister warnt vor "Schildbürgerstreich" Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat die Sparpläne der Deutschen Bahn (DB) kritisiert. Er warnte gestern davor, die nötigen Mittel für die Digitalisierung des Schienenknotens in Stuttgart nicht bereitzustellen. "Sollte der DB-Vorstand beschließen, die dringend notwendigen Mittel für die Digitalisierung des Schienenknotens Stuttgart zu blockieren, wäre das ein Schildbürgerstreich", sagte Hermann. "Im Kern hätte man den Knoten dann modernisiert, ohne digital nach außen verbunden zu sein." Man könne als Land nicht akzeptieren, dass Bund und Bahn sich aus ihrer Verantwortung zögen, so Hermann weiter. Stuttgart Bahnprojekt Stuttgart 21 "Schildbürgerstreich": BW-Minister Hermann kritisiert Bahn-Sparpläne Verkehrsminister Hermann (Grüne) kritisiert die Sparpläne der Bahn. Er sieht die Digitalisierung des Schienenknotens in Stuttgart in Gefahr. 14:00 Uhr SWR4 am Wochenende SWR4 Sendung am So. , 4.2.2024 15:00 Uhr, SWR4 BW Nachrichten

6:33 Uhr Fußgänger kommt auf der A7 ums Leben Gestern in den frühen Morgenstunden hat es auf der A7 bei Nersingen (Kreis Neu-Ulm) einen tragischen Unfall gegeben. Laut Polizei war ein 18-Jähriger zu Fuß auf der Autobahn zwischen dem Dreieck Hittistetten und der Anschlussstelle Nersingen unterwegs, als er von zwei Autos kurz nacheinander erfasst wurde. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle. Warum er zu Fuß auf der Autobahn war, ist noch unklar. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um den Autofahrer und die Autofahrerin. Sendung am Mo. , 5.2.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm

6:21 Uhr Warum dauert das so lange? Kritik an Bearbeitungszeiten für Steuererklärungen In Baden-Württemberg müssen Bürgerinnen und Bürger im Schnitt 54 Tage auf ihren Steuerbescheid warten. Der Bund der Steuerzahler im Land kritisiert das als deutlich zu lang. Der Landesvorsitzende des Steuerzahlerbundes Eike Möller bezeichnet die Wartezeiten als "höchst ärgerlich". Es müsse sich da etwas ändern. Regional seien die Bearbeitungszeiten allerdings sehr unterschiedlich. Ein Sprecher des baden-württembergischen Finanzministeriums betonte: "Für uns ist entscheidend, dass die Steuerbescheide gründlich und richtig bearbeitet werden. Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit." Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Baden-Württemberg erhalten im Durchschnitt rund 1.000 Euro im Fall einer Erstattung vom Fiskus. Baden-Württemberg Finanzämter in Baden-Württemberg Fast zwei Monate: Kritik an langen Bearbeitungszeiten bei Steuererstattung in BW In Baden-Württemberg müssen Bürger im Schnitt 54 Tage auf die Steuererstattung warten. Darauf weist der Bund der Steuerzahler hin. Viel zu lange - findet die Organisation. Sendung am So. , 4.2.2024 12:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:13 Uhr Das wird heute außerdem wichtig In Karlsruhe beginnt heute der Prozess gegen einen mutmaßlichen Geiselnehmer. Dem Angeklagten wird erpresserischer Menschenraub mit Geiselnahme und Freiheitsberaubung sowie versuchte besonders schwere räuberische Erpressung vorgeworfen. Er hatte im März 2023 in einer Karlsruher Apotheke drei Menschen mit einer Schreckschusswaffe bedroht und als Geiseln genommen. Im Rahmen einer Landespressekonferenz präsentiert der Verband Bildung und Erziehung (VBE) am späten Vormittag die Ergebnisse einer Umfrage zur Digitalisierung an Schulen. Das Sozialforschungsinstitut forsa hat im Auftrag des VBE bundesweit 1.310 Schulleiterinnen und Schulleiter befragt - 250 davon aus Baden-Württemberg. Heute soll die Entscheidung im sogenannten Organstreitverfahren der AfD-Landtagsfraktion verkündet werden. Dabei geht es um die Besetzung eines Gremiums der Landeszentrale für politische Bildung. Die AfD-Fraktion im Landtag hat geklagt. Sie versucht seit Langem, einen Vertreter in das Kuratorium zu entsenden. Sie scheitert aber immer wieder am Widerstand der anderen Fraktionen.

6:09 Uhr So wird das Wetter in BW Heute kämpft sich langsam die Sonne durch. Freundlich wird das Wetter vor allem im Süden des Landes. Mit Höchstwerten zwischen 9 Grad auf der Zollernalb bis 16 Grad im Markgräflerland wird es noch milder als am Wochenende, es bleibt aber windig. Morgen sieht's ähnlich aus: Im Norden Baden-Württembergs gibt es viele Wolken, Richtung Süden zeitweise Sonne. Die Temperaturen liegen bei maximal 13 Grad. Video herunterladen (32,1 MB | MP4)

6:05 Uhr Flugreisende in BW ziehen häufiger vor Gericht Passend zur Streikankündigung von heute früh kommt eine Meldung des Deutschen Richterbundes. Demnach haben Flugreisende in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr deutlich häufiger wegen verspäteter oder stornierter Flugreisen auf Entschädigung geklagt. Am Amtsgericht Nürtingen, das für den Stuttgarter Flughafen zuständig ist, stiegen die Klagen um rund 71 Prozent auf 3.071. Die Zahl der Klagen sei damit deutlich stärker gestiegen als die Zahl der Fluggäste in Stuttgart. Sendung am Mo. , 5.2.2024 5:00 Uhr, Die Morningshow, SWR3

6:03 Uhr Warnstreik bei der Lufthansa angekündigt Nach dem Streik ist vor dem Streik. Kurz nach fünf Uhr heute früh hat die Gewerkschaft ver.di schon eine neue Aktion angekündigt. Sie ruft das Bodenpersonal der Lufthansa zu einem ganztägigen Warnstreik am Mittwoch auf. Betroffen seien die Standorte Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Beschäftigte am Boden in Konzerngesellschaften wie Deutsche Lufthansa, Lufthansa Technik oder Lufthansa Cargo. Sendung am Mo. , 5.2.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:01 Uhr Verletzte beim Brand eines Fastnachtswagens in Kehl Er gilt als Höhepunkt des Fastnachtswochenendes in Kehl (Ortenaukreis): der große Umzug am Sonntag. Doch am Nachmittag geriet während des närrischen Treibens ein Umzugswagen in Brand. Sieben Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Der Umzugswagen einer Fastnachtsgruppe aus Glottertal (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sei beim Einbiegen in die Hauptstraße in Höhe des Hotels Rebstock in Brand geraten. Das Feuer sei im Innenraum des Wagens ausgebrochen, der ein Schiff darstellte. Brandursache war nach Angaben der Polizeidirektion Offenburg von gestern Nachmittag eine Verpuffung im Zusammenhang mit einem Stromaggregat. Video herunterladen (33 MB | MP4)