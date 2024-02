Nils Petersen: "Ich wäre gerne als Derbysieger gekommen"

Nils Petersens Karriere im Überblick

Der Angreifer wurde am 6. Dezember 1988 in Wernigerode geboren. Nach Stationen in seiner Heimatstadt und bei Germania Halberstadt landete er in er in der Jugendabteilung von Carl Zeiss Jena, wo er den Sprung ins Profiteam schaffte. Über Energie Cottbus landete Petersen 2011 beim Rekordmeister Bayern München, wo der ganz große Durchbruch ausblieb. Nach drei Jahren bei Werder Bremen wechselte er zum SC Freiburg, wo er zur prägenden Figur und zum Top-Joker der Bundesliga avancierte. Nach dem Ende seiner Profi-Karriere schloss sich Petersen dem Blankenburger FV an, der in der Landesliga Mitte in Sachsen-Anhalt spielt.