Am Landgericht Karlsruhe startet am Montag der Prozess nach der Geiselnahme in einer Apotheke im vergangenen März. Fünf Stunden lang hatte sich ein heute 21-Jähriger damals verschanzt.

Der 10. März 2023 war für viele Menschen in der Karlsruher Innenstadt eine besondere Erfahrung. Am späten Nachmittag begann die Geiselnahme in der Apotheke am Kongresszentrum. Über Stunden war der zentrale Innenstadtbereich weiträumig und hermetisch abgeriegelt. Nun startet der Prozess und viele erhoffen sich mehr Informationen zu den Hintergründen der Tat.

Die Fakten vor dem Prozessauftakt

Der 21-jährige Tatverdächtige muss sich vor dem Landgericht Karlsruhe laut Staatsanwaltschaft unter anderem wegen erpresserischem Menschenraub und Geiselnahme verantworten. Über die Motive des mutmaßlichen Täters ist nicht viel bekannt. Darüber sollen im Laufe der Verhandlung weitere Erkenntnisse gewonnen werden. Der Polizei war der vorbestrafte Mann wegen diverser Eigentums- und Gewaltdelikte bereits bekannt.

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Geiselnehmer startet am Montagmorgen mit der Anklageverlesung. Im Anschluss soll es um den 21-Jährigen und seine persönlichen Verhältnisse gehen, so ein Gerichtssprecher gegenüber dem SWR. Danach wird der Verhandlungstag am Montagvormittag voraussichtlich bereits beendet und am 19. Februar mit den ersten Zeugenaussagen fortgesetzt. Insgesamt sind für den Prozess zunächst sechs Verhandlungstage angesetzt.

Spuren der Geiselnahme waren in der Karlsruher Apotheke deutlich sichtbar SWR

Der Prozess wird vor der Jugendkammer des Landgerichts Karlsruhe verhandelt. Zum Tatzeitpunkt war der Angeklagte 20 Jahre alt und gilt damit als Heranwachsender. Ob für das Urteil Erwachsenenstrafrecht oder Jugendstrafrecht zur Anwendung kommt, wird sich im Lauf des Prozesses ergeben.

Kurz vor 16:30 Uhr am 10. März 2023 betrat der mutmaßliche Geiselnehmer laut Staatsanwaltschaft maskiert und mit einer geladenen Schreckschusswaffe in der Hand die Congress-Apotheke in Karlsruhe. Der Angeklagte soll dann gleich im Anschluss zwei Schüsse abgegeben haben und drei Menschen in einen Nebenraum gebracht und dort festgehalten haben. Einem gelang kurze Zeit später die Flucht. Acht weitere Menschen befanden sich zu dem Zeitpunkt im hinteren Teil der Apotheke.

Die Karlsruher Innenstadt war am Abend des 10. März 2023 wegen einer Geiselnahme großräumig abgesperrt Thomas Riedel

Großräumige Absperrung der Karlsruher Innenstadt

Um die Apotheke herum wurde der Innenstadtbereich durch zahlreiche Polizeikräfte weiträumig abgesperrt. Für Anwohner, die nicht nach Hause konnten, war eine Anlaufstelle eingerichtet worden. Spezialeinsatzkräfte waren vor Ort und sicherten den Bereich um die Apotheke stundenlang ab.

Am 10. März 2023 waren Spezialkräfte der Polizei bei einer Geiselnahme in der Karlsruher Innenstadt im Einsatz SWR Rebekka Plies

Geiselnehmer forderte Millionensumme als Lösegeld

Im weiteren Verlauf des Abends soll der Angeklagte eine Geldzahlung in Höhe von sieben Millionen Euro und später den Kontakt zu einer Person aus seinem Umfeld gefordert haben. Er hatte zwischenzeitlich damit gedroht, Geiseln zu töten, sollten seine Forderungen nicht erfüllt werden.

Kurz nach 21 Uhr: Spezialeinsatzkommando stürmt die Apotheke

Kurz nach 21 Uhr stürmten Beamte des Spezialeinsatzkommandos die Apotheke, nachdem mehrere Schüsse gehört worden waren. Die Geiseln blieben körperlich unverletzt, der damals 20-jährige Tatverdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen.

Entwarnung nach Geiselnahme in Karlsruhe

Auch am Tag nach der Geiselnahme waren die Spuren des Einsatzes in und um die Apotheke deutlich sichtbar. Der Großeinsatz vom Vorabend blieb über Tage das Gesprächsthema Nummer eins in der Stadt.