Der mutmaßliche Geiselnehmer von Karlsruhe sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Bei dem Überfall auf eine Apotheke handelte er nach Angaben der Polizei offenbar alleine.

Der 20-jährige Tatverdächtige, der am Freitag in einer Apotheke in Karlsruhe mehrere Menschen als Geiseln genommen haben soll, ist in Untersuchungshaft gekommen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, erließ ein Richter am Samstag Haftbefehl gegen den Verdächtigen wegen des Vorwurfs der Geiselnahme.

Der Beschuldigte soll am Freitagabend drei Menschen mit einer geladenen Schreckschusswaffe bedroht und in einem Nebenraum der Apotheke festgehalten haben. Weitere acht Menschen befanden sich demnach im hinteren Bereich des Geschäfts. Darunter waren nach Angaben eines Sprechers Kunden und Mitarbeiter der Apotheke. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei am Samstagvormittag.

Motivlage weiterhin unklar

Der anfängliche Verdacht, dass der mutmaßliche Geiselnehmer in der Karlsruher Apotheke eine Mittäterin gehabt haben könnte, habe sich nicht bestätigt, so ein Sprecher der Karlsruher Polizei. Der polizeibekannte 20-Jährige habe demnach allein agiert. Die Motive für die Geiselnahme sind weiterhin unklar. Nach einem rund fünfstündigen Einsatz hatte die Polizei am Freitagabend die Geiselnahme beendet. Die Beamten nahmen beim Zugriff in dem Gebäude einen 20-jährigen Tatverdächtigen fest. Die Geiseln seien körperlich unverletzt gerettet worden, erklärte Polizeisprecher Dennis Krull.

Spuren der Geiselnahme sind in der Karlsruher Apotheke deutlich sichtbar. SWR

Acht Geiseln konnten sich im Gebäude verstecken

Zunächst war die Polizei von mindestens sieben Geiseln ausgegangen. Am späten Freitagabend hieß es in einer späteren gemeinsamen Erklärung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe, dass sich elf Personen in der Apotheke aufgehalten hätten. Der 20-jährige Beschuldigte sei unter anderem wegen verschiedener Gewalt- und Eigentumsdelikte polizeibekannt, hieß es weiter. Die Hintergründe der Tat und auch das Motiv des Festgenommenen sollen nun ermittelt werden.

Korrektur In einer früheren Version des Artikels hieß es, von den elf Geiseln hätten sich neun in einem Nebenraum verstecken können. Es waren laut Polizei aber acht. Wir haben dies korrigiert.

Geiselnahme über mehrere Stunden

Gegen 16:30 Uhr waren am Freitag die ersten Notrufe eingegangen. Gegenstand der Notrufe: Ein oder mehrere Täter nähmen in einer Apotheke mitten in der Innenstadt mindestens eine Geisel. Später teilte die Polizei mit, es handle sich um mehrere Geiseln.

Kurz nach 21 Uhr hatten Augenzeugen von zwei lauten Knallgeräuschen berichtet. Außerdem seien Polizisten auf die Apotheke zugelaufen. Kurz darauf berichtete die Polizei von der Rettung der Geiseln.

Polizei hatte Kontakt in die Apotheke

Schon sehr früh habe die Polizei Kontakt "in die Apotheke hinein" gehabt, hieß es außerdem. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden. Trotzdem hatte die Polizei die Menschen dazu aufgerufen, das Einsatzgebiet zu meiden. Für Bewohnerinnen und Bewohner, die wegen des Einsatzes nicht zu ihren Wohnungen kamen, war eine nahegelegene Schule geöffnet worden.

Gegenüber dem Sender RTL sagte der Inhaber der Apotheke, dass der Geiselnehmer sieben Millionen Euro Lösegeld gefordert habe. Die Polizei wollte diese Forderung nicht kommentieren.

Einsatzort in Karlsruhe weiträumig abgesperrt

Das betroffene Gebiet in der Nähe des Festplatzes wurde während des Einsatzes weiträumig abgesperrt.

Bitte den Bereich rund um die Ettlinger Str. weiterhin meiden.Bürgerinnen und Bürger, die aufgrund der Absperrmaßnahmen derzeit nicht nach Hause können, haben die Möglichkeit, in die Nebeniusschule in der Nebeniusstraße 22 zu gehen.Eure #Polizei #Karlsruhe#KA1003

Die Karlsruher Messe sagte im Laufe Freitagabends zwei Veranstaltungen ab. Betroffen waren ein Event mit Hundetrainer Martin Rütter sowie ein Meisterkonzert, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Beide Veranstaltungsorte - die Schwarzwaldhalle und die Konzerthalle - gehören zum Festplatz in der Nähe des Einsatzortes, den die Polizei großräumig abgesperrt hatte. Rütter rief Besucherinnen und Besucher via Instagram dazu auf, nicht zum Veranstaltungsort zu kommen.

Innenminister dankt Einsatzkräften

Wie das baden-württembergische Innenministerium mitteilte, waren bei der Geiselnahme 350 Kräfte im Einsatz, darunter Polizisten des Präsidiums Karlsruhe und eine Verhandlungsgruppe des Polizeipräsidiums Mannheim. Auch eine Beratergruppe des Landeskriminalamtes und Spezialkräfte des Polizeipräsidiums "Einsatz" waren in Karlsruhe vor Ort. BW-Innenminister Thomas Strobl (CDU) dankte den Einsatzkräften für ihr umsichtiges Vorgehen, der Schlimmeres verhindert habe.

"Den Menschen, die sich stundenlang in der Gewalt des Geiselnehmers befanden, wünsche ich, dass sie keine psychischen Folgen davontragen werden und das Geschehene schnell

verarbeiten können."

Zwischenfall in Apotheke im Januar

Erst im Januar war es zu einem Zwischenfall in der Apotheke gekommen: Ein maskierter Räuber gelangte in den Personalbereich, bedrohte einen Angestellten mit einem sägeähnlichen Werkzeug und floh mit einem Liter Methadon. Wenige Tage später wurde in diesem Fall ein Tatverdächtiger gefasst, er kam in Haft.