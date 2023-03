In einer Apotheke in Karlsruhe ist es am Freitag zu einer mutmaßlichen Geiselnahme gekommen. Ein aktueller Überblick zu den Geschehnissen.

22:34 Uhr Polizei: Mindestens sieben Geiseln - Täter wohl polizeibekannt Laut der Polizei handelte es sich insgesamt um mindestens sieben Geiseln. Außerdem werde weiterhin geklärt, ob der Festgenommene alleine gehandelt habe, hieß es. Die Mittäterschaft einer weiteren Person werde derzeit geprüft. Die Polizei setzt eine Ermittlungsgruppe ein.

22:23 Uhr OB Mentrup dankt den Einsatzkräften Nach der Beendigung der Geiselnahme in einer Apotheke in der Ettlinger Straße wendet sich Karlsruhes Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup an die Einsatzkräfte. "Karlsruhe ist erleichtert, dass diese gefährliche Situation unblutig beendet wurde. Im Namen der Stadt danke ich der Einsatzleitung der Polizei, dem Sondereinsatzkommando und allen beteiligten Einsatzkräften von Rettungsdiensten und Feuerwehr für ihre enge Zusammenarbeit. Die Einsatzkräfte haben das Leben der Geiseln geschützt. Es macht mich tief betroffen, dass es in unserer Mitte solch eine Tat gab. Allen befreiten Geiseln wünsche ich, dass sie die schrecklichen Erlebnisse bald hinter sich lassen können."

21:52 Uhr Polizei sichert Umgebung ab, um weitere Täter ausschließen zu können Die Polizei sichert die Umgebung der Apotheke in Karlsruhe - man wolle ausschließen, dass noch weitere Täter unterwegs sind. Ein Verdächtiger war beim Zugriff auf das Gebäude festgenommen worden. Video herunterladen (71,5 MB | MP4)

21:33 Uhr Polizei: Geiselnahme beendet, keine Verletzen Die Geiselnahme in Karlsruhe ist beendet. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Geiseln sind demnach unverletzt. Um 21:10 Uhr wurde die Apotheke von einer #Spezialeinheit der Polizei betreten. Dabei wurde ein männlicher Tatverdächtiger #festgenommen. Das Gebäude wird derzeit durchsucht. Nach vorläufigen Erkenntnissen keine verletzten Personen.Eure #Polizei #Karlsruhe #KA1003

21:21 Uhr Polizei: Verdächtiger festgenommen, wohl keine Verletzten Die Polizei hat einen männlichen Tatverdächtigen festgenommen. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt gegeben. Das Gebäude werde derzeit durchsucht, hieß es in der Mitteilung weiter. Nach vorläufigen Erkenntnissen seien im Rahmen der Einsatzmaßnahmen keine Menschen verletzt worden. Auch der mutmaßliche Täter sei unverletzt.

21:14 Uhr Polizei hat Apotheke betreten Wie auf einem Livestream-Video der Nachrichtenagentur Reuters zu sehen war, haben Einsatzkräfte der Polizei die Apotheke betreten. Auf der Übertragung waren teils laute Knallgeräusche zu hören.

20:29 Uhr Krull: Keine Angaben zu im Raum stehenden Forderungen möglich Dennis Krull, der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe, betonte, man könne derzeit aus einsatztaktischen Gründen keine Angaben zu möglichen im Raum stehenden Forderungen oder auch zu möglichen Tätern machen. Damit reagierte Krull auf Gerüchte, wonach der oder die Geiselnehmer eine Lösegeldforderung gestellt haben sollen. Video herunterladen (73,4 MB | MP4)

20:20 Uhr Polizei: Geiseln wohl unverletzt Nach jetzigen Erkenntnissen seien alle Geiseln in der Apotheke körperlich unverletzt, sagte ein Polizeisprecher. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen wurden mehrere Personen in einer Apotheke als Geiseln genommen. Sie sollen unverletzt sein. Wir sind mit verstärkten Kräften vor Ort.Eure #Polizei #Karlsruhe #KA1003

20:08 Uhr Apotheke wurde vor einigen Wochen schon mal überfallen Die Apotheke, in der die Geiseln genommen wurden, wurde offenbar erst im Januar überfallen. Damals war ein maskierter Räuber in den Personalbereich gelangt und hatte einen Angestellten mit einem sägeähnlichen Werkzeug bedroht. Er floh schließlich mit einem Liter Methadon. Wenige Tage später wurde in diesem Fall ein Tatverdächtiger erfasst, er kam in Haft. Die Polizei hat im aktuellen Fall einen Zusammenhang noch nicht offiziell bestätigt. Karlsruhe Angestellter mit sägeähnlichem Werkzeug bedroht Bewaffneter Mann raubt einen Liter Methadon in Karlsruher Apotheke Ein maskierter Mann hat am Donnerstagvormittag in einer Karlsruher Apotheke einen Liter Methadon geraubt. Laut Polizei bedrohte er einen Angestellten mit einem sägeähnlichen Werkzeug. 16:00 Uhr SWR4 BW aus dem Studio Karlsruhe SWR4 BW aus dem Studio Karlsruhe

20:03 Uhr Polizei: Es handelt sich um mehrere Geiseln Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen wurden mehrere Personen in der Apotheke als Geiseln genommen. Sie sollen unverletzt sein, teilte die Polizei Karlsruhe mit.

19:49 Uhr Messe Karlsruhe sagt Veranstaltungen ab Die Karlsruher Messe hat zwei Abendveranstaltungen kurzfristig abgesagt. Ein Event mit Hundetrainer Martin Rütter sowie ein Meisterkonzert seien betroffen, sagte eine Sprecherin der Messe auf Anfrage. Rütter rief Besucherinnen und Besucher auf Instagram dazu auf, nicht zum Veranstaltungsort zu kommen. Die Sprecherin der Polizei sagte, sie gehe davon aus, dass das Event in der Schwarzwaldhalle ausverkauft sei. Die Halle fasst mehrere Tausend Menschen. Das Konzert sollte im nahe gelegenen Konzerthaus stattfinden. Die Sprecherin ging hier von rund 1.000 verkauften Tickets aus. Veranstaltungen in der Karlsruher #Schwarzwaldhalle und im #Konzerthaus am heutigen Abend können aufgrund der aktuellen #Einsatzlage leider nicht erreicht werden. Wir bitten von der Einsatzörtlichkeit fern zu bleiben. Eure #Polizei #Karlsruhe #KA1003 Für die Besucher sei momentan ohnehin kein Durchkommen: Beide Veranstaltungsorte gehören zum Festplatz, der nahe des Einsatzortes liegt, den die Polizei großräumig abgesperrt hat.