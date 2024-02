Olympiade der Köche in Stuttgart gestartet: Nationalteams kochen 7.000 Menüs

Bei der Olympiade der Köche kämpfen Küchenprofis aus 55 Ländern um den Sieg. Das Spitzen-Kochduell findet parallel zur "Intergastra" und "Gelatissimo" in der Messe Stuttgart statt.

Fünf Tage lang wird ab Samstag auf dem Messegelände Stuttgart die 26. IKA/Olympiade der Köche ausgetragen. Auch Deutschland ist mit seiner Nationalmannschaft und Jugend-Nationalmannschaft sowie einem Team im Catering-Wettbewerb im Medaillenrennen dabei. Die Gerichte werden aber nicht nur zur Jury-Bewertung gekocht, sondern auch wie in einem Restaurant zum Essen angeboten. Deshalb werden über 100.000 Besucherinnen und Besucher aus aller Welt zur Olympiade erwartet. Am Mittwoch sollen dann die Olympiasiegerinnen und -sieger in den verschiedenen kocholympischen Kategorien feststehen.

Zwei Baden-Württemberger wollen für Deutschland siegen

Fahnen schwingend waren am Samstag mehrere hundert Köchinnen und Köche aus aller Welt in die Stuttgarter Messe eingezogen. Schon zum zweiten Mal findet die Olympiade, die Internationale Kochkunst-Ausstellung (IKA), in Stuttgart statt. 2020 belegten die Skandinavier alle drei Spitzenplätze: Norwegen holte Gold mit der Nationalmannschaft, Schweden gewann in der Jugend-Kategorie und Dänemark bekam Gold in der Disziplin "Community Catering und Military Teams". Das gilt es in diesem Jahr zu schlagen. Deutschland wurde vor vier Jahren Siebter. Gold gewonnen haben die Deutschen laut IKA zuletzt 1980.

Rund 1.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 55 Nationen wollen dieses Mal den Sieg für ihr Land erkochen. Dabei entstehen über 7.000 Menüs. Für das deutsche Nationalteam sind auch zwei junge Köche aus Baden-Württemberg dabei. Die 30-jährige Hélène Kegler, die in der Café Konditorei Sommer in Reutlingen arbeitet, und David Brenner. Der 22-Jährige kocht sonst für das Sterne-Restaurant OPUS V in Mannheim.

Stuttgart: Internationale Chefs kochen in Glas-Küchen

Die Nationalmannschaften und die Jugend-Nationalmannschaften müssen für die Chance auf Gold, Silber und Bronze jeweils in zwei Wettbewerben punkten: "Restaurant of Nations" mit immer drei Gängen und "Chef's Table" mit jeweils Sieben- oder Fünf-Gänge-Menüs. Tickets für die sogenannten Chef's Tables kosten zwischen 115 und 140 Euro pro Person. Dabei können die Köche in ihren 17 gläsernen Küchen live bei der Zubereitung beobachtet werden. Diese Wettbewerbe finden meistens abends - also zur Dinner-Time - statt. Täglich kochen in jeder Kategorie sechs Teams.

So sah die gläserne Küche des deutschen Teams 2016 aus. dpa Bildfunk Martin Schutt

In den "Restaurants of Nations" können immer zwischen 50 und 100 Menschen die kulinarischen Köstlichkeiten der Nationalteams verspeisen. Die Tickets müssen Online vorbestellt werden und sind für viele Teams bereits vergriffen.

Kantinen-Essen bei der Olympiade der Köche dabei?

Bei der Koch-Olympiade treten auch 20 Nationalteams in der Kategorie "Community Catering und Military Teams" an. Am Dienstag kocht auch das deutsche Team mit. Dabei geht es um erstklassiges Catering-Essen. Der Wettbewerb wurde zeitgemäß weiterentwickelt, heißt es von den Veranstaltern. Die Grundsätze in dieser Kategorie sind gesunde und nachhaltige Ernährung. Daher "steht Gemüse als Hauptkomponente bei den Menüs im Fokus", so die Info für die Messe-Besucher. Diese Menüs gibt es zur Mittagszeit, für 22,50 Euro pro Person - originalgetreu auf einem Kantinentablett angerichtet und serviert.

Egal ob Catering- oder Sieben-Gänge-Menü: Bei der Olympiade der Köche muss jedes Detail exakt stimmen. (Archivbild) dpa Bildfunk Martin Schutt

Foodartists gestalten ihre Kunstwerke live auf der Messe

Gold zu gewinnen gibt es außerdem noch für Regionalteams, die sich in der Kunst von Fingerfood, festlichen Platten und kunstvollen Desserts messen. Und auch Einzelaussteller und sogenannte Foodartists können außerhalb der Team-Wettbewerbe auf Medaillenauszeichnungen hoffen. Sie erschaffen Kunstwerke und Skulpturen aus Obst, Gemüse, Käse, Zucker und Schokolade.

Langes Messe-Wochenende für Essen in Stuttgart

Auf den beiden Messen Intergastra und Gelatissimo stellen bis Mittwoch 1.300 nationale sowie internationale Aussteller und Ausstellerinnen aus. SWR Laura Cloppenburg

Die IKA/Olympiade der Köche wird in Stuttgart gerade drei Mal in Folge ausgetragen: 2020, 2024 und 2028. Sie findet parallel zu den Messen "Intergastra" und "Gelatissimo" auf dem Messegelände in Stuttgart statt. Bei letzterer handelt es sich laut Veranstaltern um Europas größte Eisfachmesse nördlich der Alpen. Auf der "Intergastra" treffen sich vor allem Fachbesucherinnen und -besucher zu den Schwerpunkten Food, Dienstleistung und IT, Getränke, Tischkultur sowie Kaffee und Konditorei. Mehr als 1.200 Aussteller präsentieren sich in allen zehn Hallen der Messe Stuttgart. Die "Intergastra" geht noch bis zum 7. Februar.