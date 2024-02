Bedrohungslage in einem Wohngebiet

Wegen einer möglichen Bedrohungslage rückten am Sonntag in Weinstadt Spezialkräfte der Polizei aus, um einen Mann in seinem Haus zu überwältigen. Laut Polizei war er bewaffnet.

Im Weinstadter Stadtteil Strümpfelbach (Rems-Murr-Kreis) ist es am Sonntagnachmittag in einem Wohngebiet zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Spezialkräfte der Polizei überwältigten einen Mann, von dem eine "Bedrohung" ausging und der sich "unkooperativ" zeigte, wie die Polizei auf SWR-Anfrage bestätigte. Mann in "psychischem Ausnahmezustand" Der Mann soll laut einem Polizeisprecher eine Auseinandersetzung mit einem Nachbarn gehabt und diesen bedroht haben. Während der Nachbar die Polizei rief, verschanzte sich der 47-Jährige in seinem Haus. Dort soll außer ihm niemand gewesen sein. Weil der Mann dann auch die Beamten bedrohte, unter anderem mit einem Beil in der Hand, habe man das Spezialeinsatzkommando (SEK) angefordert, hieß es weiter. Der 47-Jährige befand sich demnach in einem psychischen Ausnahmezustand und zeigte sich der Polizei gegenüber unkooperativ. Deshalb überwältigte ihn das SEK schließlich und nahm ihn fest. Der 47-Jährige kam in eine psychiatrische Einrichtung. Für Unbeteiligte habe keine Gefahr bestanden.