Die Feuerwehr hat am Wochenende einen Mann aus dem Keller eines Geschäfts in Stuttgart befreit. Er war im Untergeschoss des Gebäudes eingeschlossen und löste den Feueralarm aus.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Stuttgart haben am Samstag ziemlich gestaunt, als sie statt eines Brandes einen hilflosen Mann im Keller eines Geschäftshauses in der Stuttgarter Innenstadt vorfanden. Der Mann hatte den Feueralarm aus Verzweiflung ausgelöst, weil er sich nicht mehr anders zu helfen wusste.

Aufzug kam nicht mehr zurück

Der Mann war nach Angaben der Feuerwehr zuvor in einem Supermarkt in demselben Gebäude gewesen und sei dann mit dem Aufzug ins zweite Untergeschoss gefahren. Als er aus dem Aufzug stieg, bemerkte er, dass die Türen im Vorraum verschlossen waren. Der Aufzug war weg und konnte aus technischen Gründen auch nicht mehr zu ihm in den Keller herunterfahren.

Ohne Smartphone drei Stunden im Keller festgesessen

Da der Mann kein Smartphone dabei hatte und nach drei Stunden im Keller keinen anderen Ausweg mehr sah, entschied er sich, durch den Feueralarm auf sich aufmerksam zu machen. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschfahrzeugen aus. Da der Weg zum Keller über die Tiefgarage wegen Bauarbeiten blockiert war, mussten die Einsatzkräfte sich den Zugang durch eine Staubschutzwand und eine Glastür durchbrechen.

Der Mann hat richtig gehandelt, weil er keine Alternativen hatte.

Feuerwehr Stuttgart: Richtige Aktion in der Situation

Die Feuerwehr konnte den Mann unversehrt wieder befreien. Die Rettungskräfte mussten glücklicherweise nicht eingreifen. Für den Einsatz erwarten den Mann keinerlei Kosten, sagt der Sprecher der Feuerwehr Stuttgart, Daniel Anand: "Natürlich war es richtig, sich Hilfe durch den Feuermelder zu holen. Er hatte ja auch keine Alternativen in seiner Situation."

An der aufgebrochenen Tür ist laut Anand ein kleiner Schaden entstanden. Die Feuerwehr steht mit dem Betreiber des Gebäudes im Kontakt. Er soll sich darum kümmern, dass so ein Problem mit dem Aufzug nicht mehr auftritt und die Schäden an der Tür behoben werden.