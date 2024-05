Eine noch unbekannte Drohne stört und verängstigt derzeit die in den Kalksteinfelsen bei Überlingen wiederangesiedelten Waldrappe. Die gänsegroßen schwarzen Vögel brüten dort gerade.

Seit Jahren läuft das EU-Projekt zur Wiederansiedelung der vom Aussterben bedrohten Waldrappe. Doch jetzt stört eine Drohne die Wildvögel beim Brüten.

Immer wieder sei in den vergangenen Tagen eine Drohne an die Felswand in Überlingen geflogen und habe die Waldrappe aufgescheucht, sagt Anne-Gabriela Schmalstieg vom Waldrappteam. Das zeigten Handyaufnahmen. Danach seien die Tiere gestresst und unruhig gewesen, so Schmalstieg.

Anne-Gabriela Schmalstieg beobachtet die Waldrappe. Eine Drohne beunruhigt die Vögel. SWR Corinna Scheller

Bruterfolg ist in Gefahr

Das Waldrappteam befürchtet nun, dass der Bruterfolg auf der Kippe steht. Es sei ein großer Erfolg für das Wiederansiedlungsprojek, dass derzeit fünf Waldrapp-Paare an der Felswand in Überlingen brüten. In jahrelanger Arbeit hatten die Beteiligten die Tiere aufgezogen, ins Winterquartier im Süden begleitet und schließlich von einer künstlichen Brutwand an die Felswand umgesiedelt. Das Waldrappteam hat wegen der Drohne nun Anzeige erstattet.