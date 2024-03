Erste Waldrappe zurück am Bodensee

Die ersten Waldrappe sind zurück am Bodensee. Sie sind aus ihrem Winterquartier in Orbetello in der Toskana nach Überlingen zurückgekehrt.

Urmel und Zoppo heißen die beiden Waldrappe, die als erste in ihr Brutgebiet bei Überlingen (Bodenseekreis) zurückgekehrt sind. Ihre erste Nacht haben sie vermutlich auf einem Baukran bei Überlingen verbracht, so Anne-Gabriela Schmalstieg vom Waldrappteam. Nun werde es spannend zu sehen, ob die Tiere in eine Felsnische am Bodensee einziehen, in die man die Vögel mit zwei Waldrapp-Attrappen aus dem 3D-Drucker locken will. Doch das werde erst geschehen, wenn weitere Waldrappe zurückkehren. Erst dann finden sich Paare zusammen und suchen einen geeigneten Brutplatz.

Brutwand ist abgehängt

Die hölzerne Brutwand, in der die Vögel in den vergangenen Jahren gebrütet haben, hat das Waldrapp-Team derzeit abgehängt. Damit sollen die Tiere zunächst kein Zuhause finden und gezwungen werden, sich anderweitig umzuschauen. Das Ziel ist es, dass die Tiere die Felsnische am Bodenseeufer annehmen. Bereits in den vergangenen zwei Jahren wurde mit viel Aufwand versucht, zwei Brutpaare dort anzusiedeln, was nur teilweise gelang.

Was macht das Weibchen aus der Schweiz?

Eine weitere spannende Entwicklung im vergangenen Jahr war das erste Brutpaar in der Schweiz. Zwei Waldrappe aus der Überlinger Kolonie zogen selbstständig nach Rümlang und bauten dort in einer Fensternische einer eines Motorradhändlers ein Nest und zogen ihre Küken groß. Doch kürzlich kam die traurige Nachricht, dass das Männchen Enea in Italien gestorben ist. Nun wird es spannend, ob das Weibchen Rupert wieder nach Überlingen zurückkehrt oder wieder in die Schweiz fliegt.