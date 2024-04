Lotse der Waldrappen - Johannes Fritz lehrt Zugvögel ihre Flugroute

Als junger Forscher beschäftigt sich Johannes Fritz in den 1990er Jahren an der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in Oberösterreich mit Raben und Graugänsen, als ihm der Waldrapp in die Quere kommt.

Ein großer Ibis mit rotem Kopf, langem Schnabel, gelben Augen und schwarzbunt schillerndem, punkigen Gefieder, in Europa ausgestorben. Angeregt durch den Film "Amy und die Wildgänse" startet der Biologe Versuche, Waldrapp-Küken auf Menschen zu prägen, bis sie ihrem Ultraleicht-Flugzeug folgen.

Daraus ist ein erfolgreiches Wiederansiedlungs-Projekt geworden: handaufgezogene Jungvögel fliegen menschengeleitet vom Bodensee bis in die Toskana.

Homepage Waldrappteam

Musikliste:

Always Summer Somewhere

Dekel

CD: Always Summer Somewhere



Paradiso

Erlend Øye & La Comitiva

CD: Paradiso



Angeles

Shannon Lay

CD: Angeles



Pinc sunset

Huw Marc Bennett

CD: Days like now



Ima

Noga Ritter

CD: Ima