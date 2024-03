Ein Waldrapp aus der Überlinger Brutkolonie ist in Italien tot aufgefunden worden. Wie das Waldrappteam mitteilte, befand sich der Vogel auf dem Heimflug aus seinem Winterquartier.

Traurige Nachricht vom Waldrappteam: Der Vogel Enea aus der Brutkolonie in Überlingen (Bodenseekreis) ist vergangenen Sonntag in Domodossola in der italienischen Region Piemont gestorben. Er war auf der Rückreise aus seinem Winterquartier in der Toskana.

Wir hatten gehofft euch diese traurige Nachricht nie überbringen zu müssen: Am späten Nachmittag des 17. März starb...Posted by Waldrappteam on Friday, March 22, 2024

Todesursache von totem Waldrapp noch unklar

Untersuchungen zur Todesursache laufen laut Waldrappteam derzeit noch. Enea war im vergangenen Jahr bekannt geworden, weil er gemeinsam mit seiner Partnerin in die Schweiz flog und in einer Fensternische eines Motorradhändlers brütete. Zum ersten Mal seit 400 Jahren seien zwei Waldrapp-Küken in der Schweiz in freier Wildbahn geschlüpft.

Das Waldrappteam kümmert sich im Rahmen eines Wiederansiedlungsprogramms um die Waldrappe in der Überlinger Kolonie. Die Vögel werden zum Teil von Hand aufgezogen und mit ihren menschlichen Ziehmüttern in Ultraleichtflugzeugen nach Italien geleitet.